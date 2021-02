Hugo, hermano de Maradona: "Solo falta que digan que se suicidó"

Hugo Maradona, uno de los siete hermanos de Diego, ha explotado en Argentina. 'El Turco', como le apodan, es el sexto hijo del matrimonio Maradona, el que nació justo después del 'Pelusa'. Su relación con el genio del fútbol mundial era muy cercana, aunque él vive en Nápoles, y ha mostrado su tremendo enfado con todos aquellos que están virtiendo malas palabras sobre el '10' de la albiceleste en Puro Fútbol, de la radio FM Late 93.1.

"Ahora lo único que falta es que digan que mi hermano se suicidó, porque tiraron tantas maneras de qué murió mi hermano que confunden a la gente, no entiendo qué quieren hacer, no entiendo peleas mediáticas. Ya tuvo una autopsia, ahora quieren hacerle otra, eso mancha lo que hizo mi hermano dentro de una cancha, que es para la gente. Imaginate para nosotros, que lo vivimos afuera de la cancha, te duele mucho más", expone el familiar de Maradona.

Sobre todo lo que lleva a Hugo a los demonios es que muchos de ellos se declaren como amigos del 'Pelusa'. "Todos dicen que eran amigos de él, ¿y por qué no estaban al lado de él? No entiendo que quieren con todo este revuelo, salen a hablar del pasado, de la droga, esto y lo otro... No, pará. ¿Qué querés, fama? ¿Cuánto podés durar, 6 meses más? ¿Qué querés 6 meses de fama? No. Recordarlo cómo era él. Si te hizo daño, recordalo como un hdp, si te hizo bien recordalo como lo hacemos nosotros", sentenció el hermano de la leyenda del fútbol mundial.

El pedido de Hugo, hermano de Maradona: ¡que dejen de hablar!



Puro Fútbol pic.twitter.com/qXHYcQ0vrj — Diario Olé (@DiarioOle) February 12, 2021

También desveló su última charla con Diego: "El 23 a la madrugada, 23 para 24. Me llamó, me despertó a las 3 de la mañana. Como siempre, alegre. Las conversaciones nuestras eran cortas, siempre irónicos los dos, haciendo chistes. Me dijo: ¿estas durmiendo? No, le digo que me estoy preparando para ir a bailar. Era así. Me dijo: mañana me sacan los puntos, bueno te llamo mañana. Al otro día no lo llamé. Al otro día lo iba a llamar a la noche y falleció a las 6 de la tarde de acá".

Hugo, que llegó a jugar en el Rayo Vallecano, contó cómo se enteró del fallecimiento de su hermano. "Por mi hija, que vive en Miami. Veía que todos me miraban en la calle, digo: ¿qué hice?. Acá vivo en un pueblito afuera del Nápoles, chico, todos me conocen. Me miraban extraño. Cuando estaba volviendo a casa me llama mi hija, la mayor, y me dice: papá, murió el tío. Se me cayó la persiana y no sé cómo llegué hasta casa manejando. Cuando llego estaba mi esposa en la puerta, todos los vecinos, y bueno, así me enteré", desveló.

El recuerdo

El recuerdo de su hermano siempre persistirá. "San Genaro hacía milagros, y dentro de la cancha mi hermano hacía milagros también, por eso los comparan. Era un marciano. Lo viví de chiquito, la mejor versión de mi hermano en Argentinos, en la cancha de San Lorenzo cuando hacían local porque en Argentinos no tenían luz, cuando jugaban de noche, en la cancha de Atlanta... Yo lo veía, iba a alcanzar pelotas. Lo veías al ras del suelo, era una cosa impresionante", argumentó Hugo.

[Más información: Así es Leopoldo Luque: el misterio del médico sospechoso de la muerte de Maradona]