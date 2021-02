Laporta presenta su 'Espai Barça': apuesta por jugar dos años y medio fuera del Camp Nou

Joan Laporta ha presentado este jueves su plan para el Espai Barça en caso de salir elegido presidente del club azulgrana. Su objetivo es celebrar el 125 aniversario del club en el nuevo Camp Nou, es decir, que en solo tres años estuviera lista la renovada casa de la entidad culé. Para ello, se vería obligado a mudarse ese tiempo del estadio para jugar en Montjuic.

Laporta ha soltado la 'bomba', aunque antes de tomar una decisión encargaría una due dilligence para conocer el estado verdadero del proyecto Espai Barça, que ya adelanta que se irá por encima de los 825 millones previstos en su presupuesto inicial: "Es el proyecto más importante y emblemático del club en los próximos cien años y lo hemos de hacer muy bien. La gran decisión es saber si podremos jugar en el Camp Nou durante los años de obras o nos tendremos que ir a otro estadio", comenzó.

"Nos vamos a cinco o seis años si lo hacemos por fases y no de forma continuada. Aún tenemos que decidir si nos vamos dos años y medio a jugar fuera del Camp Nou o lo hacemos por fases. Querríamos tener el Espai Barça coincidiendo con el 125 aniversario en el 2024, aunque sería forzando la máquina. Sólo podría ser si nos vamos del Camp Nou. Nos abre una gran incertidumbre hacerlo por fases porque nos iríamos fácil a los seis años. Los expertos nos aseguran que pueden ser siete años o más", expuso.

Josep María Bartomeu y el nuevo Espai Barça de fondo en un fotomontaje

Laporta se quejó de que en 2010 los responsables del club desestimaran su proyecto: "Algunos adversarios ya están muy metidos en la renovación de sus estadios. Nosotros cometimos el error de desestimar el proyecto que presenté en el 2010. Hemos de aceptarlo, pero se trata de una necesidad de primer orden. No tomaremos ninguna decisión hasta conocer la auditoría y la due dilligence sobre el Espai Barça. Nos dijeron que no llevarían nuestro proyecto por caro. Eran 230 millones. Y que en dos años conseguirían el convenio firmado con el Ajuntament y por lo que sabemos tras diez años todavía no lo tenemos".

Más de 825 millones

Sobre el presupuesto, cree que los 825 'kilos' están obsoletos: "El presupuesto ahora es de 825 millones de euros, pero todavía no es definitivo. Hay un contrato de préstamos con Goldman Sachs por esta cantidad a devolver en 30 años y que se ha de ratificar en la Asamblea. No nos parece mal este crédito por la forma en que está planteado. Pero creemos que se ha quedado corto y que el Espai Barça costará más", explicó.

