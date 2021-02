Marcos Llorente revela el detalle más importante de su dieta

Marcos Llorente se ha convertido en uno de los futbolistas de moda en España. A las órdenes del 'Cholo' Simeone ha pasado a ser uno de los centrocampistas más importantes de nuestro país, algo que le ha llevado a apuntarse a la Selección que lidera Luis Enrique y es que ya se espera que sea uno de los jugadores que formen parte del combinado nacional en la Europa que se disputa entre junio y julio.

El centrocampista luce una forma física espectacular. Eso es innegable. Comparte sus rutinas deportivas con sus seguidores en las redes sociales y es un apasionado de la nutrición. Precisamente, sobre esto último ha hablado en una charla con Carlos Pérez, coautor del libro 'El Ayuno Intermitente'.

Este ayuno también es algo que ha incluido en su día a día Marcos Llorente y así ha hablado de ello: "Me encuentro muy bien enérgeticamente y no necesito desayunar para ir a entrenar. Como cuando tengo hambre y soy capaz de moverme sin haber comido nada".

Marcos Llorente se lamenta de su tiro al travesaño en el Atlético de Madrid - Barcelona de La Liga Reuters

"De hecho, cuando desayunaba antes de ir a entrenar lo hacía sin que mi cuerpo me lo pidiera. Cuando empecé a escuchar a mi cuerpo la mejora del rendimiento ha sido muy buena", ha asegurado el futbolista del Atlético de Madrid. La cuestión es: ¿cuándo empezó con esta rutina?

Él mismo ha dado la respuesta: "Fue cuando estuve en Vitoria. Un poco por mi padre, que él ya lo practicaba, pero yo todavía no creía mucho en eso. No me costó hacer ese cambio, porque cuando me levantaba muchos días no tenía ganas de desayunar. No fue un cambio que me costara mucho".

"A nivel de intensidad con el equipo no noté nada, así que seguí haciéndolo de continuo. Yo solía desayunar poco, porque no me entraba mucho a esas horas. Algún batido... o algo de fruta", ha recordado sobre el cambio en sus hábitos alimenticios el mediocentro.

Beneficios

Por su parte, Carlos Pérez ha explicado el beneficio de este tipo de ayuno, recordando que es importante que debe ser "personalizado lógicamente a cada situación y persona". "Hay evidencia científica de que elayuno intermitente, personalizado lógicamente a cada situación y persona, mejora el sistema inmunológico y, por tanto, tiene también una consecuencia muy positiva en los deportistas de elite como Marcos".

Carlos Pérez ha estado trabajando con Marcos Llorente en Regenera Elite, algo que ha ayudado en la mejora del rendimiento del futbolista del Atlético de Madrid. "Estoy seguro que en todo lo que me ha pasado durante el último año algo de culpa tiene Regenera", ha asegurado entre risas el jugador.

