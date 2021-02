El Cádiz estalla por las polémicas arbitrales: "Rubiales, arregla el tema del VAR"

El Cádiz no aguanta más con las polémicas arbitrales y ha decidido alzar su voz para elevar una queja a la Real Federación Española de Fútbol y, en concreto, al presidente de la misma, Luis Rubiales, a quien le insta arreglar el tema del VAR, el sistema de Videoarbitraje que llegó al fútbol de élite para intentar hacer más llevadera la vida a los árbitros y reducir las polémicas en los encuentros, pero que tiene a gran parte del mundo del fútbol profundamente descontentos.

El cabreo en el equipo andaluz es muy importante. Los arbitrajes no están siendo precisamente equitativos cuando el conjunto cadista se encuentra en el césped, ya que se consideran profundamente perjudicados desde el comienzo de la temporada. Los de Álvaro Cervera son uno de los equipos revelación de la temporada, pero toda la polémica arbitral que les ha rodeado desde el comienzo del curso les pone las cosas todavía mucho más difíciles.

Además, en el Cádiz están profundamente cabreados por una cuestión y es que no solo se sienten perjudicados por los arbitrajes, tanto en el campo como en el VAR, si no que consideran que existe una persecución contra ellos por la cual no se les permite ni siquiera quejarse o simplemente opinar de lo ven como errores flagrantes que ni árbitros de Primera División ni un sistema como el VAR deberían permitir.

Los jugadores del Cádiz celebran el gol de Cala ante el Elche en la jornada 19 de La Liga EFE

"Estimado Luis, estimado presidente de la Real Federación Española de Fútbol: Arregla el tema del VAR, arréglalo ya. Tú que te jactas de haber cambiado la imagen de la RFEF y de tutelar la mejor liga del mundo, tú eres el responsable de que se revierta esta situación". Así de duro y contundente es el mensaje del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que le escribe una dura carta abierta a Luis Rubiales.

El enfado en el seno del equipo cadista es mayúsculo y tras varias jornadas aguantando la tremenda presión de decisiones arbitrales que consideran muy perjudiciales para sus intereses y para la equidad y la nobleza del juego, han estallado a través de una contundente carta en la que el presidente del club se dirige directamente a Luis Rubiales. Hay que recordar además que Álvaro Cervera ha sido el único técnico sancionado por unas declaraciones que fueron consideradas como una falta de honor hacia la labor arbitral. Aquella sanción fue de cuatro partidos tras opinar sobre un clamoroso penalti no pitado en su encuentro frente al Granada.

"El Cádiz Club de Fútbol es un equipo que viene de abajo y no nos interesa que los medios de comunicación nos den ni cinco ni siete puntos más por los errores del VAR. A nosotros lo que nos interesa es conseguir lo que nos merecemos en el terreno de juego, y no es de recibo que la tecnología siempre tenga un criterio contrario a nuestros intereses".

Por si esto fuera poco, Manuel Vizcaíno asegura que el Cádiz se siente indefenso y casi atado de manos para poder tomar una decisión que sirva para poner fin a estos arbitrajes tan polémicos. En el club no ven una salida clara y antes de que el problema sea mayor, han decidido dirigirse a la Real Federación Española de Fútbol de manera pública.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF. Foto: Twitter (@Cádiz_CF)

"No podemos hablar, no podemos opinar ni alzar la voz, porque nos sancionan. No podemos retirar el equipo del campo porque nos quitarían los puntos. No podemos recusar a un árbitro porque está prohibido. Sólo podemos callar ante la injusticia que, jornada tras jornada, venimos sufriendo por los errores del VAR. Ese sistema que un día decida una cosa y al siguiente la contraria. No hay ningún criterio ni hay nada claro Luis".

El enfado de Vizcaíno

Por último, Manuel Vizcaíno, que se define como un presidente que no es forofo, sino un dirigente que cumple con su trabajo, le pide a Luis Rubiales que también cumpla con el suyo: "Presidente, arregla el tema del VAR, por el bien del fútbol, por el bien de la Real Federación Española de Fútbol y por el bien de todos".

"Jamás hemos hablado del colectivo arbitral, y después de 20 años en este mundo, ya no sé que decirles al entrenador y a los jugadores, ni qué decirles a la afición sobre nuestro silencio respetuoso. Todas las semanas escucho comentarios de todo tipo, pero el único que tiene una una sanción en ciernes es Álvaro Cervera, que nunca ha puesto en duda la honorabilidad de los árbitros. Hoy ya no puedo callarme más".

"Nos jugamos todos mucho, querido Luis. Recuerda el barro de la Segunda B cuando hablábamos sobre los impagos y nuestra crítica situación, nosotros cumplimos y fuimos leales a nuestra palabra. No soy un presidente forofo, somos una institución seria. Cumple tú ahora".

