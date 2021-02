Cómo fichar a Messi en tiempos de crisis: las cifras del sueño del PSG

Las cifras del contrato de Leo Messi con el Barcelona ya se conocen y que estén al alcance de la mano de todo el mundo no hace más que alejarle de la entidad culé. A 830 kilómetros de la Ciudad Condal, en París, se frotan las manos al tiempo que se van dando pasos para que el astro argentino juegue en el Parque de los Príncipes la próxima temporada.

En el PSG lo tienen todo preparado. Leonardo, su director deportivo, ya dijo que tendrían su silla reservada si se da la oportunidad de fichar a Leo. Neymar, que va a renovar por cuatro temporadas, dijo que jugaría con Messi la próxima temporada. El entrenador es ahora Pochettino, que comparte con el '10' más que su nacionalidad. Y si hay que hablar de compatriotas, le esperan Di María o Paredes, que ya le están mandando guiños.

Todas las piezas van encajando para que Messi se una al proyecto del PSG en verano. Atrás dejaría toda una vida de azulgrana. El punto y final no será de la manera soñada, con el club siendo incapaz de sostener un salario como el suyo en plena crisis. Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa, los candidatos a la presidencia, se resignan y se agarran sin mucha fe a un milagro en forma de esfuerzo del argentino para seguir.

Messi celebra un gol ante el Athletic EFE

En otras circunstancias, el PSG no tendría problemas para activar la maquinaria para fichar a Messi. La pandemia del coronavirus lo complica teniendo en cuenta los beneficios perdidos por el club parisino (como todos en Europa), pese a que por Messi no habría que pagar un traspaso como tal. El principal problema del '10' es su salario. En Barcelona, desde hace cuatro años, es de 138,8 millones de euros por temporada.

El PSG tiene el respaldo detrás de Catar, pero para pagar a Messi lo que cobra actualmente hay que tener claro que hay que vender (y mucho). Lo suyo sería que bien Neymar o bien Kylian Mbappé abandonaran el barco. Sacrificar a uno de los dos buques insignias por Messi. El 'elegido' sería un Mbappé que todavía no se ha decidido sobre renovar o no con el PSG, aunque el mensaje que manda el club es que quiere que siga.

Un tridente ¿imposible?

Si sigue Mbappé, ¿habría forma de juntar al galo, Neymar y Messi en el mismo equipo? La Gazzetta dello Sport decía este miércoles que el plan del PSG sería pagar a los tres con los ingresos en marketing que supondría contar con un trío así. Sin que Messi se baje su sueldo actual parece difícil, pero además solo dejaría de ser algo impensable con la vuelta de la normalidad. Es decir, público en los estadios y televisión para la Ligue-1.

El PSG y el fútbol francés se están viendo afectados por dos problemas principales. El primero de ellos, como en todo el mundo, es el de los estadios vacíos. El club del Parque de los Príncipes estima un déficit de 204 millones de euros para la temporada 2020/2021. Es una cantidad importante que condiciona el mercado de la entidad parisina.

Los ingresos, cuesta abajo

En Francia se estiman un descenso de 400 millones en ingresos para los clubes por culpa del cierre de los estadios y la paralización de todo el comercio ligado al público. Eso, con Messi o sin él, no sería remontable si la situación no mejora. La solución podría estar en vender jugadores de segunda línea (Icardi, por ejemplo), pero vender caro no es una opción tal y como están las cosas en Europa.

El segundo problema, más crucial todavía, tiene que ver con la televisión. La Ligue-1 atraviesa por una crisis de los derechos a la que espera encontrar solución pronto. La salida de Mediapro y el paso atrás de Canal+ tiñen de negro el panorama del fútbol francés al quedarse fuera la Ligue-1 de los hogares de su país. Amazon u alternativas similares podrían ser la solución de emergencia, que en todo caso estaría lejos de los 830 millones cancelados del acuerdo con Mediapro.

Con tantas pérdidas en el PSG y en el fútbol francés, es difícil pensar que Messi, Neymar y Mbappé podrían convivir en el mismo vestuario por mucho impulso económico que supusiera la llegada del argentino a la Ligue-1. A final de temporada, el campeonato podría haber perdido 1.300 millones, una auténtica tragedia. ¿Son asumibles los 138,8 'kilos' que cobra Messi sin la venta de Mbappé?

