Koeman: "Este De Jong es mejor que el del Ajax"

El Barcelona logró el billete para los cuartos de final después de remontar al Rayo Vallecano. Ronald Koeman pasó después de la victoria de sus pupilos por el micrófono de Barça TV, donde analizó el encuentro y señaló que después de las últimas semanas salen reforzados.

Partido en Vallecas

"Hemos jugado bien y hemos hecho nuestro partido a pesar del contrario. A pesar de esto, hemos creado oportunidades claras. Después del 1-0 en contra, hemos reaccionado bien y hemos ganado el partido con calidad. Pudimos marcar más pero pasamos la eliminatoria y es lo importante. Estoy contento por la mentalidad del equipo. Parecía que veían tiempos difíciles y hemos demostrado mentalidad".

Salen reforzados

"Ha sido un mes durísimo, con muchos viajes y muchos partidos fuera. Hemos demostrado mentalidad y hemos merecido ganar. Hay que seguir partido a partido".

Un nuevo De Jong

"Es muy completo, pero necesitaba hacer más cosas en ataque. No sólo está haciendo goles, sino que hace un gran trabajo. Y juega igual en el minuto uno que en el noventa. Está en un gran momento de juego y llega muy bien al área".

Rueda de prensa

Después de hablar para la televisión del club, el técnico holandés compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Koeman volvió a referirse a De Jong, pero también comentó el porqué había visto la cartulina amarilla durante el encuentro copero.

De Jong

"Tiene muchísima calidad para jugar desde atrás, pero tiene que aportar más ofensivamente. Ha llegado el momento de que marque más de uno por temporada. Es más completo que su versión en el Ajax. Sabemos de su calidad. Ahora es más completo. Su llegada y su profundidad de llegar al área nos ayuda en crear y marcar goles".

Nota al equipo

"En general estoy muy contento. Desde el principio hicimos un gran partido. En la primera parte perdonamos en varias oportunidades. Había jugadas en las que sí o no había penalti. En la segunda parte con el marcador en contra, hemos demostrado nuestro carácter. Al final siempre se sufre con un resultado tan corto. Sabemos que son partidos complicados, da igual la categoría del contrario".

Piña de los jugadores del Barcelona para celebrar el gol de Messi al Rayo Vallecano Reuters

Vio la tarjeta amarilla

"Me sacaron tarjeta por decir en una jugada que ha sido falta. Si un árbitro le saca una tarjeta por pedir una falta, ¿dónde vamos? Luego otra cosa es que hubo varias jugadas en la primera parte que había varias jugadas que podían ser penalti o no. Estaba el VAR y seguramente no fueron penalti. Hay que aceptarlo".

La Copa del Rey, ¿el gran objetivo?

"Nuestro objetivo es ir partido a partido. Recortar la distancia en Liga, jugar en Champions y queremos competir en todas las competiciones e intentar sacar el máximo rendimiento. Somos el Barça, pero no hay partidos fáciles. El campo no estuvo muy bien para hacer nuestro juego. A pesar del estado del campo, hicimos un gran partido".

¿Nota cansancio en su equipo?

"Si ganas, no estás cansado. La trayectoria es buena. Y ahora tenemos un día más porque nuestro partido es el domingo por la noche".

