Borja Iglesias acaba con su sequía y el Betis hunde bajo la lluvia a Osasuna

El cuadro bético se hizo con una trabajada victoria ante Osasuna. Después de una buena salida al partido, la velocidad dio paso a la calma y ambos equipos firmaron una paz temporal. Bajo la lluvia, Osasuna perdonó en el área y el Betis lo aprovechó para una contra perfecta culminada por Borja Iglesias. [Narración y estadísticas: Osasuna 0-2 Real Betis].

La lluvia no pasó factura y el juego se desarrolló a la perfección. Sobre todo en los primeros 25 minutos, cuando tanto Osasuna como el Betis optaron por buscar la portería sin renunciar a adelantarse en el luminoso. Los de Pellegrini con velocidad por banda y algo más de control. Osasuna, tradicional, con balones largos en busca de huecos en la espalda defensiva.

Sin embargo, el primer aviso y los más claros llegarían del bando bético. Fekir a los pocos segundos de partido rondaba la portería rival. Guardado comandaba el centro del campo sevillano y Osasuna aguantaba la línea defensiva. La estrategia acabó dando sus frutos y, en uno de esos centros a la olla, los de Arrasate sacaron un gol que quedaría invalidado por el VAR por fuera de juego. Pese a ello, era el reflejo perfecto de su acertada táctica. Un balón que llegaba al área y, tras un rechace y centro posterior, acababa en los pies de Budimir.

Esas serían de las pocas ocasiones generadas en una primera mitad que pegó un bajón considerable. La velocidad de los primeros minutos y que avecinaba un duelo de protagonismo ofensivo desapareció por completo. La pugna en el centro del campo se adueñaba de la concentración de los jugadores y los guardametas perdían valor ante la falta de llegada. El 0-0 cerraba la primera parte sin un dominador claro y ganas de ver portería.

El Betis celebra un gol La Liga

Tras la salida de vestuarios volvió tímidamente la velocidad y agresividad de cara a portería. Más llegadas de ambos equipos, aunque sin ninguna concreción en el área. La lluvia no daba tregua, el campo sufría y los jugadores apenas lograban poner en aprietos a los porteros por bajo. Los centros y el balón parado se convertían en el foco ofensivo, sobre todo de un Betis que iba un pasito por delante.

'El Panda' se destapa

La incomodidad del juego llegaría a su fin con Borja Iglesias y en una jugada digna de análisis. Osasuna atacaba, rondaba la portería en una de sus escasas aproximaciones al área y, tras un centro raso que era despejado, el Betis iniciaba una carrera que acabaría con el gol de un Borja Iglesias que seguía a cero. 'El Panda', tras una conexión perfecta y veloz de los de Pellegrini, solo tuvo que empujarla para poner el esperado 0-1.

Y, ni con esas, Osasuna logró volcarse al área rival. Si bien aumentaron su poesión de balón, no transformó en miedo a Joel Robles. Era el minuto 75 y todavía tenían opciones de remontar. Sin embargo, no llegaría el esperado empate. Si se pisaba el área no se tiraba. Y, como mucho, se intentaba forzar un penalti que ni el VAR confirmaba. Con Osasuna en campo rival, aunque estancado lejos de la frontal, el Betis sentenció en el tiempo de descuento para calmar los tres minutos extra.

Miranda, tras centro por banda, puso su granito de arena para el triunfo bético. Fin a la mala racha, ascenso a la zona media de la clasificación y el cuadro pamplonica que sigue con la presión de los últimos puestos.