Balotelli explota tras sufrir un robo en su coche: "¡Reza para que no averigüe quién eres!"

Mario Balotelli no pasa por su mejor momento. El que algún día fuera la gran esperanza del fútbol italiano se encuentra ahora sin equipo. El Brescia de la Serie A acabó con su contrato la pasada temporada y desde entonces no se ha vuelto a ver a SuperMario en un terreno de juego. Y parece que las cosas no le van mucho mejor fuera de las canchas de fútbol.

Balotelli ha sido ahora protagonista por un asalto que ha sufrido en su coche. El delantero, que se entrena con el Francicorta de la cuarta división italiana para mantenerse en forma, sufrió un susto este viernes cuando al ir a subir a su coche se encontró que alguien había roto uno de los cristales para robarle.

El ariete subió un vídeo en su Instagram enseñando el estado en el que había quedado el coche, con el cristal sobre el asiento del copiloto. Balotelli no pudo reprimir su enfado y seguidamente colgó un mensaje en un stories en el que amenazaba al culpable del delito.

Mario Balotelli, en su presentación con el Brescia EFE

"Sé que tú… TÚ quienquiera que seas te llegará este mensaje… Te aviso, será mejor que reces, y que reces fuerte, para que nunca me entere de quién eres, porque si lo hago, da por hecho que serás perseguido de por vida por la justicia, dado que no está permitido que lo haga de otro modo. Bast***o cobarde", escribió sumamente enfadado Balotelli.

Su futuro, una incógnita

Balotelli, en lo deportivo, sigue buscando equipo. Hace unas semanas habló y dio rienda suelta a la especulación: "No os preocupéis, firmaré en unas semanas", afirmó el futbolista en el GH Vip italiano donde participa su hermano. Así las cosas, la incógnita que se abrió es cuál será el siguiente equipo de Balotelli.

Durante meses se le ha relacionado con el Besiktas y también con el Cluj, pero finalmente no llegó el anuncio oficial de su fichaje por ningún club antes de que se bajase el telón de la ventana de transferencias del periodo estival. De lo que se había hablado más recientemente es que podía recalar en la Spezia, Benevento y el Genoa. Pero su futuro parece alejarse de Italia y vuelve a rondar un destino exótico.

Y ahora, el equipo que parece estar más cerca de Balotelli es el Vasco Gama de Brasil. Sería la primera aventura del delantero en un continente que no fuera el europeo, pero el tiempo pasa y se va quedando sin posibilidades.

[Más información: Mario Balotelli y su loca vida en Mánchester: "Nunca sabías qué había hecho y qué no"]