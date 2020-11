El Manchester City de Guardiola descarta el fichaje de Leo Messi

El futuro de Leo Messi sigue dando vueltas cada día. A pesar de estar lejos de cualquier ventana de fichajes, lo que sucederá con el jugador argentino la próxima temporada sigue siendo toda una incógnita. El Barça, comandado por una junta gestora que no tomará grandes decisiones sobre la situación del club, se encuentra huérfano sin que nadie intente cerrar una posible renovación del astro.

Mientras tanto, se van borrando fechas en el calendario y el 1 de enero está cada vez más cerca. A partir de ese momento, Messi podrá negociar con total libertad al equipo que desee, algo que ya quiso hacer en verano cuando envió el famoso burofax para confirmar todos los rumores sobre su salida.

Sin embargo, parece que las cosas no le están saliendo del todo bien al argentino. Muchos habían especulado con un posible cambio de planes de Leo durante la temporada, que se volviera a ilusionar con el proyecto de Koeman y con las nuevas elecciones a la presidencia, pero no parece ser el caso. Casi a diario, a Messi le llueven nuevas críticas y se le abren nuevas disputas, lo que provoca que su descontento en el club siga creciendo.

Koeman y Messi se saludan tras vencer al Betis EFE

En verano, surgió un club que se posicionó el primero en la carrera por hacerse con su fichaje. A pesar del interés del Inter de Milán o de la presencia de grandes potencias como el Paris Saint-Germain, el único candidato real a su fichaje fue el Manchester City del barcelonista Pep Guardiola. El técnico de Santpedor había afirmado hasta la saciedad que quería que Messi terminara su carrera en el FC Barcelona, pero este verano estaba dispuesto a llevárselo gratis.

No obstante, y para desgracia de Messi, las cosas parecen haber cambiado. Según apuntan desde Sky Sports, el Manchester City se habría borrado de la carrera por el fichaje del argentino. El club que partía con más opciones y que le ofrecía una salida real y de garantías parece haberse difuminado de esa pelea.

Los motivos del 'no'

Los motivos que se apuntan desde Inglaterra son dos principalmente. El primero de ellos es la edad del jugador. El astro argentino tiene 33 años, que serán 34 cuando inicie, si es que se produce, su aventura en un nuevo club. Una edad muy considerable para jugador que no destaca especialmente por su capacidad física y sí por su talento y su técnica.

A pesar de que el nivel de Leo ha bajado en los últimos años, pocos dudan de que le queden, al menos, dos años de buen fútbol en sus botas. Sin embargo, desde el City consideran que eso es insuficiente y que va ligado muy estrechamente al segundo motivo por el que no estarían dispuestos a acometer el fichaje.

Leo Messi, en un momento del Atlético de Madrid - Barcelona de La Liga Reuters

Esa segunda razón es el alto coste de la operación, especialmente con su salario. La ficha de Messi es realmente elevada, ya que se trata del jugador que más cobra del mundo. Las últimas informaciones arrojadas sobre este tema hablan de un salario neto de 50 millones de euros y que habría crecido, en los últimos años, hasta rozar los 70 en algún momento. Una ficha que está llevando a la ruina al Barça y que es inasumible incluso para clubes como el City, que ni entienden de problemas económicos ni de crisis.

Sin embargo, un pago tan grande para un jugador que ya ha ofrecido sus mejores años de fútbol y que tiene una corta carrera por delante se puede convertir en una operación desastrosa para cualquier club, a pesar de que sea Messi quien esté inmerso en ella. Por ello, el Manchester City decide borrarse de la ecuación. Además, la posibilidad de que Messi pidiera una prima de fichaje al llegar gratis podría hacer que el montante final se incrementara aun más.

En esta línea, la periodista Semra Hunter ha sido tajante acerca de la operación: "Las puertas del Manchester City están cerradas para Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta por Lionel Messi".

[Más información: Leo Messi, fuera de la convocatoria del Dinamo de Kiev - Barça]