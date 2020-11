Leo Messi y su vida lejos del Barça: el proyecto que le prepara el Manchester City hasta 2023

Leo Messi sigue más fuera que dentro del Barcelona. Si bien la directiva de Josep Maria Bartomeu pasó a mejor vida hace semanas, la situación con el astro argentino no ha mejorado demasiado. La prueba es que ha vuelto a aprovechar otra ocasión para mostrar su enfado. Messi no está cómodo en Can Barça y en Mánchester le esperan con los brazos abiertos.

¿Es posible convencer a Messi? Es la pregunta que se hacen todos los culés y que sigue sin tener una respuesta positiva por el momento. Leo parece decidido a pasar página tras toda una vida de azulgrana y es que hay diversas cosas que le han hecho llegar al límite. Este lío generado con Antoine Griezmann por gente de su entorno como su tío o su exagente (con el que a día de hoy el galo no tiene relación), es un claro ejemplo.

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", dijo a su llegada a Barcelona tras pasar el parón de selección concentrado con Argentina. En su ausencia en la ciudad condal se encendió una nueva mecha en su relación con Griezmann y Messi está harto de las batallas internas y las que rodean al club y que le suelen tener como protagonista. Tras un vuelo de 15 horas se encontró con esto y una inspección de Hacienda.

Leo Messi espera en el banquillo con mascarillas situado en la grada del Camp Nou durante la pandemia por la Covid-19 EFE

El tema Hacienda también da para ser analizado por su cuenta. A Messi no le hace gracia tampoco y ya ha sido un asunto que ha sido clave, aunque nunca haya sido público, en la salida de grandes estrellas de La Liga durante los últimos años. En el pasado, esta 'persecución' que sentía Messi ya le hizo plantearse su salida del Barcelona.

¿Convencerán a Messi?

Messi está en todas las polémicas. Es verdad que Ronald Koeman, en lo deportivo, y los candidatos a la presidencia, en lo institucional, tratan de hacer más fácil la vida de Leo para convencerle de que siga, pero no parece suficiente. Aún así, queda el voto de la duda según el resultado de las elecciones. Joan Laporta, por ejemplo, tiene una gran relación con él y Víctor Font, si gana, traerá a Xavi Hernández, que tratará personalmente con Messi su futuro.

La situación es la que es y, a 40 días de que Messi sea libre de negociar su salida del Barça, sigue estando más fuera que dentro. El 1 de enero de 2021 se podrá sentar a hablar con quien quiera y empezar a encauzar el final de su etapa en el club de su vida. Ahí es donde aparece el Manchester City que, según varios periódicos de Inglaterra, pretende ofrecer 55 millones de euros por Messi en enero.

Guardiola, hasta 2023

El City ve posible fichar a Messi. Los gestos del argentino van encaminando su adiós y en Mánchester preparan toda la maquinaria para llevar al seis veces Balón de Oro a la Premier League. El primer paso es evidente y ha sido la renovación de Pep Guardiola. Esta semana se ha anunciado que el técnico de Sampedor seguirá hasta 2023 en el banquillo citizen y es el indicado para dar la bienvenida a Leo en Inglaterra.

Tras firmar su nuevo contrato, Guardiola no ha tardado en hablar de Messi. "Como aficionado del Barcelona, me gustaría que Leo terminara allí", dijo. Pero no se quedó ahí y con sus palabras siguientes dio esperanzas a los aficionados de su equipo: "Pero este año termina su contrato y después de eso, no sabemos qué pasará y qué tiene en mente...", añadió.

Pep Guardiola renueva con el Manchester City

Messi quiere volver a ganar la Champions League, que no consigue desde 2015, y el City quiere construir un proyecto sobre dos pilares: Guardiola y Messi. Hasta ahora a Pep no le ha ido bien en Mánchester en su objetivo de ganar la Orejona que tampoco gana desde que lo hiciera en el Barça en 2011.

En lo económico, el City es sólido. Hay para pagar su fichaje (en caso de hacerlo en enero) y para su salario, ya que los clubes ingleses no se han visto apenas afectados por la crisis del coronavirus en comparación con los clubes españoles, italianos o franceses. Hay dinero para Messi y para rodearle de los mejores.

El 2023 parece que es la fecha clave marcada en el calendario del City. Entonces, Pep habría cumplido siete temporadas al frente del equipo y Messi tendría 36 años. Un punto de inflexión para todas las partes y con la convicción de poder haber levantado la primera Champions de la historia del City en esas dos temporadas. La apuesta del City es clara y va con todo a por Messi. Lo que pase solo está en la cabeza de Leo.

