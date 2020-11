Koeman, en estado puro: sus enfados por Messi, el 'caso Griezmann', el calendario...

Ronald Koeman se ha desencadenado en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. El técnico neerlandés ha mostrado su enfado por varios asuntos de la actualidad del Barcelona.

Messi - Griezmann

"En primer lugar puedo entender que Leo estaba cabreado. Hay que respetar mucho más a la gente como Messi. Ademas, un viaje tan largo y luego preguntar cosas de Antoine es una falta de respeto. Puede ser una intención por vuestra parte de crear polémica. Nunca he visto ningún problema entre los dos. Hay suficiente imágenes donde ellos trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Son chorradas y Griezmann lo dejó hace tres años"

Salida de Messi

"No veo Messi fuera del club y no contestaré más sobre estas cosas".

@RonaldKoeman : "No entiendo que juguemos todos los partidos fuera de casa a las 9 de la noche" pic.twitter.com/voYCh8TxLP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2020

El calendario

"Sobre todo para los grandes es un calendario muy apretado. No es bueno jugar tres partidos con la selección, en lugar de dos. Yo he sido seleccionador y nunca he arriesgado con un jugador. Pensaba también en el club. Tampoco entiendo que todos los partidos fuera de casa los hemos jugado a las 21.00 horas. No lo entiendo. No es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada tres días. Entiendo que un Atlético- Barça pueda ser a las 21.00 horas, pero no todos los partidos. Hay que pensar más en ese sentido porque vamos mal".

Futuro de Messi

"No es una pregunta. Leo tiene un año más contrato. Ojalá su futuro esté aquí. No soy la persona que tiene que intentar que se quede. Aún es jugador del Barça y nadie puede decir qué pasará en el futuro".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.