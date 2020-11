El día que Maradona ofreció cocaína a su preparador físico

La vida de excesos de Diego Armando Maradona le está pasando factura. Después de su operación por un coágulo en el cerebro, el argentino continuará internado para tratar su adicción al alcohol. Pero durante su etapa como futbolista fue la cocaína la que marcó un antes y un después para él.

Sobre esta oscura etapa ha hablado Fernando Signorini, en una entrevista para Escuela Deportea: "Me acuerdo que lo agarré del tobillo y le dije '¿qué haces?'. En definitiva él quería invitarme a que yo también tomara cocaína con ellos, entonces le digo '¿para qué?' y me contestó 'bueno, viste, porque con eso te dan ganas de hablar y entonces podés hablar de cualquier tema".

El que fuera fiel confidente de Maradona y preparador físico ha revelado que le dijo que no y le dio un motivo: "No, olvidate. '¿Por qué no?', me preguntó. Yo le dije que cuando estoy contento quiero saber por qué y cuando estoy triste también quiero saber por qué. Además, para tomar esa cosa hace falta mucha plata, ¿te crees que soy Maradona? Soy el preparador físico de Maradona".

Maradona junto a Messi y Signorini, en un partido de la selección de Argentina Reuters

Signorini fue el que preparó a 'El Pelusa' para los Mundiales y después se unió a él cuando Maradona ejerció de seleccionador de la Albiceleste. Le conoce bien y también ha revelado cuál era el deseo de la leyenda. ""En una charla muy profunda, Diego me dijo que se querría morir antes que sus padres, él no soportaría ver la muerte de ellos", ha desvelado.

Su madre, Dalma Salvadora Franco 'Doña Tota' falleció a los 81 años el 19 de noviembre de 2011. Su padre, Don Diego murió el 25 de junio de 2011 y, al igual que su mujer, por problemas cardíacos. Maradona siempre se mostró muy agradecido por la manera en la que tuvieron de criarle y de acompañarle.

Un momento oscuro

La noticia de que Maradona había sido ingresado corrío como la pólvora en todo el mundo. Comenzaron a hacerse especulaciones sobre qué le ocurría al astro argentino. Después de que asegurase que no le pasaba nada grave, saltó la confirmación de su intervención quirúrgica por un coágulo.

La operación fue todo un éxito, pero 'El Pelusa' continuará ingresado. "Quiero destacar la evolución de Diego y que la familia se está alineando, notamos eso, están todos de acuerdo. Para todos está claro que el objetivo es la mejoría de Diego. Todos empezamos a tirar para el mismo lado y eso es muy favorable, hay que destacarlo", aseguró el medio de la leyenda del fútbol.

"La abstinencia se debe al consumo de toda su vida. Vemos una reacción de sudoración, de ira, y la catalogamos como abstinencia. Por eso no quisimos dejarlo ir, insistimos. Ahora lo vemos muy bien", añadió el doctor Leopoldo Luque desde la Clínica Olivos, en Buenos Aires.

