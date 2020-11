El 'Comandante' Morales y el Levante aguan la fiesta al Alavés de Lucas Pérez

Reparto de puntos en el Ciudad de Valencia, en el duelo de la novena jornada de La Liga entre el Levante y el Alavés. Comenzaron mandando en el marcador los visitantes gracias al tempranero gol de Lucas Pérez, pero en los primeros compases de la segunda mitad 'El Comandante' Morales puso el 1-1 definitivo en el luminoso. [Narración y estadísticas: Levante 1-1 Alavés]

No habían pasado ni cinco minutos cuando un error en defensa condenó al Levante en el Ciudad de Valencia. El Alavés salió al terreno de juego con una marcha más y eso se notó con el pitido inicial. Avisaron los babazorros con una falta peligrosa, pero fue después cuando Lucas Pérez batió a Aitor con un disparo raso, aprovechándose de un fallo de la defensa granota.

El gol fue como un tortazo para el Levante, que pareció despertar del letargo al verse por detrás en el marcador. Los locales se hicieron con el control del partido, pero el gol no llegaba. El Alavés jugaba con el cronómetro, sabedor de que iba por delante y que no hacía falta asumir riesgos. Balones largos para Lucas Pérez y Joselu, y tranquilidad en las otras líneas.

Expulsión decisiva

El Alavés intentó aguantar, pero con el paso de los minutos sufría cada vez más en defensa. El Levante apretaba y las ocasiones de los granotas fueron sucediéndose. Morales firmó una gran jugada en el 22' de partido, pero Melero falló en boca de gol. Después, fue Dani Gómez el que sí consiguió batir a Pacheco, pero el tanto fue anulado por previo fuera de juego.

El equipo vitoriano se recompuso, pero la expulsión de Édgar acabó siendo el detonante para perder el equilibrio que había mantenido. En el minuto 33' el jugador del Alavés vio la segunda amarilla y con un hombre menos, los babazorros cedieron por completo la posesión al rival.

Golpe de Morales

El Levante no mejoró de primeras pese a jugar contra diez e incluso estuvo a punto de llegar el 0-2 gracias a una combinación a la contra protagonizada por Joselu y Lucas Pérez, pero el primero efectuó un lanzamiento demasiado cruzado que no encontró portería. Después del paso por vestuarios sí que hizo mella la superioridad numérica.

Tan solo seis minutos después de la reanudación, 'El Comandante' empató el partido con un remate a la media vuelta que no fue más bonito porque tocó en un zaguero del Alavés. Con el Levante venido a más, Dani Gómez volvió a protagonizar una gran ocasión, pero su chut se marchó alto.

Con el 1-1 y sin aprovechar esa superioridad numérica, el choque se fue equilibrando, aunque eso no significó que no hubiese ocasiones de gol para uno y otro equipo. Pache y Aitor fueron puestos a prueba en la última media hora de partido, pero el marcador no volvió a moverse, con este reparto de puntos antes del parón del selecciones.

Levante 1-1 Alavés

Levante: Aitor, Son, Vezo, Duarte, Clerc, Rochina (Campaña, 63'), Malsa (De Frutos, 63'), Melero, Bardhi (Radoja, 86'), Morales y Dani Gómez (Sergio León, 73').

Alavés: Pacheco, Martín, Ely, Laguardia, Duarte, Edgar, Battaglia, Pina (Manu García, 57'), Rioja (Javi López, 83'), Lucas Pérez (Borja Sainz, 70') y Joselu (Deyverson, 83')

Goles: 0-1, 4' Lucas Pérez; 1-1, 51' Morales.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla al local Clerc y a los visitantes Pina, Battaglia y Luis Rioja. Expulsó a Edgar (34'), del Alavés, por doble tarjeta amarilla.

Incidencias: partido de la novena jornada de La Liga disputado en el estadio Ciutat de València (Valencia, España) sin público.