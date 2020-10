De Jong da la primera victoria en la Champions al Sevilla ante el Rennes

El Sánchez Pizjuán abrió sus puertas a la Champions League. Sonó el himno de la máxima competición continental a las orillas de Nervión para el duelo entre el Sevilla y el Rennes. En su estreno en casa en el torneo, los de Lopetegui consiguieron una trabajada victoria gracias al gol de Luuk de Jong. [Narración y estadísticas: Sevilla 1-0 Rennes]

El Grupo E comenzó la segunda jornada con sus cuatro equipos empatados con un punto, después de que en la jornada inaugural en ninguno de los dos encuentros se pasase del empate. Tras rescatar un punto frente al Chelsea en Stamford Bridge, los de Julen Lopetegui se enfrentaban al desafío de conseguir esa primera victoria que les diese impulso en Europa.

Con ellos no estaba la afición. Sí en espíritu, pero no en el estadio. No se escuchó así el himno del centenario que muchas veces mete el primer gol a los rivales. El Rennes se libró de ello, pero el equipo francés llegó al Pizjuán sin dos de sus mejores hombres. Ni N'Zonzi ni Camavinga viajaron, especial importancia la baja de este último, sobre el que está puesto el punto de mira del Real Madrid. Sí estuvo Koundé desde el inicio tras superar el coronavirus.

Piña de los jugadores del Sevilla antes del partido ante el Rennes de la Champions League Reuters

Comenzó el partido con intensidad. Antes siquiera de que los equipos se hubiesen asentado en el escenario, Munir ya había avisado al Rennes mandando el esférico al larguero. El Sevilla planteó desde el inicio del encuentro un partido muy serio, con ganas de conseguir la victoria. En casa es mejor no fallar en la Champions si se quiere obtener el billete para octavos.

Volvió a avisar otra vez el Sevilla ya pasado el minuto 20. Primero Ocampos tuvo el gol en un disparo que se marchó arriba de la portería de Gomis y otra vez los mismos protagonistas pusieron en vilo el partido. Mano a mano entre ambos que acabó con el guardameta del Rennes como vencedor.

De Jong decide

Siguió el conjunto hispalense apretando, sin que el Rennes pusiese apenas en peligro a Bounou. Pero el marcador no se movió y eso que el Sevilla había tenido muchas ocasiones, cuatro de ellas incluso entre los tres palos, pero el gol se resistió a llegar y tuvo que llegar De Jong tras el paso por vestuarios para abrir la lata.

Con el pecho Acuña controló el balón para un cambio de orientación y acabar sirviendo con la zurda el esférico al punto de penalti. Por allí paso Luuk de Jong para mandarla hasta el fondo de las mallas de primeras y con el interior. Exquisito tanto que premió el trabajo de los locales, que parecían haberse peleado con el gol.

Piña de los jugadores del Sevilla para celebrar el gol de Luuk de Jong en la Champions League Reuters

El delantero holandés, aunque nacido en Suiza, tuvo el segundo poco después. Remate perfecto a la media vuelta de cabeza, pero Gomis se estiró al máximo para sacar una gran mano en la zona baja de la izquierda de su portería para evitar el 2-0. El Sevilla olía la sangre y continuó dominando el juego e inquietando el área del Rennes.-

Si Ocampos falló lo indecible, también Munir y Jordán siguieron este camino. Un disparo del ex del Barcelona se marchó arriba, mientras que el segundo mandó el balón al travesaño en la que se contabilizó como la vigésima ocasión de gol para los suyos.

Pese a los fallos, final feliz en Sevilla para los de Lopetegui, que se colocan líderes de su grupo con cuatro puntos, empatados con el Chelsea, que también hizo los deberes al ganar al Krasnodar a domicilio por 0-4. En una semana, los andaluces se verán las caras, precisamente, contra el equip ruso.

Sevilla 1-0 Rennes

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Gudelj, 89'), Fernando, Óliver Torres (Rakitic, 76'); Ocampos, De Jong (En-Nesyri, 85'), Munir (Franco Vázquez, 85').

Rennes: Gomis; Soppy (Dalbert, 77'), Da Silva, Rugani (Aguerd, 17'), Traoré; Grenier (Del Castillo, 77'), Jonas Martin, Bourigeaud (Lea Siliki, 49'); Doku, Guirassy, Terrier. Guirassy.

Gol: 1-0, 55' De Jong.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía). Amonestó a los locales Óliver Torres (31') y Acuña (53'), y a los visitantes Lea Siliki (58'), Jonas Martin (62') y Da Silva (87').

Incidencias: Partido de la segunda jornada en el Grupo E de la Champions League disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla, España), al que no asistió público debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus