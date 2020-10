El Barça resurge tras El Clásico y vence a la Juve con Messi liderando y Dembélé marcando

El FC Barcelona consiguió su segundo triunfo de la temporada europea y sigue sin saber lo que es perder en la Champions. El cuadro de Koeman se adelantó a los quince minutos de partido con un tiro lejano de Dembélé que se desvió al tocar en el defensa. La Juve pudo empatar, pero la segunda parte fue del Barça y Messi sentenció en el descuento. [Narración y estadísticas: Juventus 0-2 FC Barcelona]

Koeman salió con sorpresa nada más confirmar el once. Griezmann, protagonista en las últimas jornadas por su falta de minutos, obtuvo la responsabilidad de salir de titular. El técnico holandés armó el ataque con el ex del Atleti, Dembélé y un Messi inamovible. Y la jugada le salió a la perfección. Rápidos en ataque y buscando los espacios, los jugadores azulgranas crearon más de diez ocasiones de peligro a lo largo de todo el partido.

El inicio del encuentro lo dejó claro. Apenas habían corrido tres minutos del tiempo reglamentario y el Barcelona ya había conseguido crear peligro. De hecho, podía haberse adelantado con una acción de Messi que tapó Bonucci y otra jugada posterior donde Griezmann la estrelló contra el palo. Ni cinco minutos de juego y el Barça perdonaba.

La Juventus, sin un Cristiano apartado por la Covid-19, no tardó en recomponerse. Presión arriba y, si el momento lo permitía, posesión para dominar al Barcelona. Los de Pirlo recuperaron la confianza y secaron las intentonas culés. Sin embargo, no terminaban de generar peligro. Hasta Griezmann defendía en el área de Neto.

La calma llegó al partido... hasta que apareció Messi. El argentino cambió a la banda, le puso un pase al pie a Dembélé y el francés, en el uno contra uno, se sacó un gran lanzamiento desde fuera del área. Parecía golazo, pero en realidad el defensa de la Juve la había rozado para desviar. Daba igual: el Barça abría la lata en un campo complicado y empezaba a constatar sus buenas sensaciones tras El Clásico.

Dembélé marca ante la Juventus Reuters

La Vecchia Signora buscó la reacción. Y llegó a encontrarla, aunque con unos centímetros de adelantamiento que supusieron el cero en su casillero del marcador. Morata, protagonista durante todo el encuentro, veía portería pero su tanto quedaba anulado por fuera de juego. Por si fuera poco, la había controlado con la mano. Apenas 20 minutos de juego donde ya había habido de todo.

La Juve se fue al ataque y el Barça pudo sentenciar. Pero Griezmann, acertado en el juego pero errático de cara a portería, no terminaba de rematar. Tampoco Messi, que tras un taconazo del francés la cruzó demasiado. Poco después, Morata se reencontraba con el outside. Su segundo gol, el primero de la Juve, volvía a quedar anulado.

Entre idas y venidas, y con los de Koeman pudiendo ampliar la ventaja en el marcador, finalizó una primera parte donde la Juventus no salía malparada pese a las buenas sensaciones del Barcelona.

Messi lidera... y sentencia

El atacante argentino dio un paso al frente tras la salida de vestuarios. El Barça en general, que se mostró mucho más seguro en defensa y con una actitud mucho más ofensiva que debilitó a la Juventus. Los italianos, además, veían como el tiempo se les echaba encima sin cambio alguno en el luminoso.

Para colmo, Morata redondeaba su noche para el olvido. Un hat-trick anulado y, nuevamente, por fuera de juego. Al igual que en las otras ocasiones, el colegiado acertaba con el visto bueno del VAR. Pero era el 60' de partido y Pirlo veía como era imposible abrir el marcador en el bando bianconero.

Los huecos en defensa no tardarían en llegar. Y ahí el Barça sacó provecho. Eso sí, solo en imagen pues el gol no terminaba de generarse. El conjunto catalán dominaba, y además con claridad, pero no acertaba las ocasiones que tenía. Gran parte de la culpa la tuvo Messi, que llegó a marear a la defensa italiana como quiso.

Messi tirando el penalti con el Barça ante la Juventus Reuters

Solo Danilo, ex del Real Madrid, logró salvar con acierto un uno contra uno en el que el árbitro no picó. Parecía penalti, pero el brasileño había entrado sin rozar lo más mínimo al argentino. El tiempo seguía corriendo y la Juve no reaccionaba. La tensión se personificaba en un Cuadrado que, pese a la tecnología, intentó despistar al árbitro dentro del área. Una picaresca que en pleno 2020 se paga con tarjeta amarilla.

Restaban 15 minutos para el final y el Barça lo tenía. El triunfo en Turín estaba muy cerca. Y Griezmann, con mensaje a Koeman gracias a sus grandes minutos, quería marcharse con la guinda del gol. Fue mucho querer y con un cuarto de hora por delante volvió a perdonar para el 0-2. Se retiró sin ver portería y un Barça renovado por las sustituciones acabó sentenciando. Mucho más rápidos, con Demiral en la calle por doble amarilla... y con Messi viendo puerta tras un gran encuentro. El argentino transformó en el 90' un penalti sobre Ansu y el Barça se llevó tres puntos y un empujón moral.

Juventus 0-2 FC Barcelona

Juventus: Szczesny; Bonucci, Demiral, Danilo; Cuadrado, Bentancur (Arthur, 83'), Rabiot (Bernardeschi, 84'), Chiesa; Dybala, Kulusevski, Morata.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Lenglet, Araújo (Busquets, 46'), Alba; Pjanic, De Jong; Dembelé (Ansu Fati, 66'), Messi, Pedri (Braithwaite, 91'); y Griezmann (Firpo, 89').



Goles: 0-1, 13' Dembelé; 0-2, 90' Messi, de penalti.



Árbitros: Danny Makkelie (Holanda). Mostró cartulina amarilla a Kulusevski (48'), Cuadrado (74') y Rabiot (79'), del Juventus, y a Sergi Roberto (60'), del Barcelona. Expulsó por doble amonestación a Demiral (70', 85').



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo G de la Champions League disputado en el Juventus Stadium de Turín.