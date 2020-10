LaLiga pide aplazar el Sabadell-Alcorcón al detectar otros nueve positivos en el club madrileño

LaLiga ha solicitado al Comité de Competición el aplazamiento del encuentro programado para este miércoles entre el Sabadell y el Alcorcón. La organización ha conocido que el club madrileño ha detectado otros nueve casos positivos de coronavirus, dos de ellos de jugadores de la primera plantilla, y por ello ve imposible que se pueda disputar el duelo de las 21:30 horas.

De esta manera, un nuevo partido del Alcorcón se ve afectado por contagios de coronavirus en apenas unos días. Y es que cabe recordar que la entidad alfarera se vio golpeada por la pandemia en la última jornada de Segunda División tras detectarse cuatro contagios de la Covid-19 entre jugadores y miembros del cuerpo técnico. Al conocerse estos datos, se procedió al aplazamiento del mismo encuentro que tendría que haberse disputado el pasado domingo contra la Ponferradina.

La plantilla del Alcorcón, ya desde ese pasado brote de coronavirus, no pudo utilizar las instalaciones interiores de su lugar de entrenamiento habitual para evitar nuevos problemas con la Covid-19. Además, se procedió a realizar una nueva tanta de test durante este lunes a todos los jugadores. Ha sido debido a este procedimiento por lo que se han detectado los nuevos casos en la primera plantilla.

LaLiga también ha informado en el mismo comunicado que, desde aquel momento, se procedió a iniciar una investigación para conocer posibles contactos estrechos y aislar lo más rápidos posible al virus. En los días posteriores, según lo explicado por la competición, se han realizado nuevas pruebas PCR tras el aislamiento de los positivos por la Covid-19. Y, gracias a estos controles, se han detectado otros tres casos de coronavirus en "el seno de los jugadores del equipo filial".

Jugadores del Alcorcón, durante un entrenamiento. Foto: Twitter (@AD_Alcorcon)

"Tanto los positivos como los contactos estrechos identificados, se encuentran aislados cumpliendo con lo establecido en el protocolo", concluye la nota informativa que ha emitido LaLiga pidiendo aplazar dicho encuentro.

Clave en el descenso

El aplazamiento de este partido por motivos sanitarios implica trastocar durante algunas semanas la clasificación de la Segunda División, más concretamente de la zona baja de la tabla. Tanto el Alcorcón como el Sabadell figuran entre los equipos que pelean por salir del descenso en este inicio de temporada liguera y, de momento, el conjunto madrileño ya cuenta con dos partidos menos en las fechas establecidas.

Según el protocolo de actuación firmado por RFEF y LaLiga, cada equipo de Segunda División podrá aplazar un máximo de dos partidos en una misma temporada debido a motivos de la Covid-19 en su plantilla. En el caso del Alcorcón ese límite estaría al borde de sobrepasarse. A partir de ese número, los partidos dejarán de ser reprogramados y se dará por perdido al equipo que hayas sufrido los contagios.

Además, estos aplazamientos no se podrán producir, en ningún caso, a partir de la jornada 34. Dicho reglamento subraya que "no se contabilizará como partido suspendido [...] al club que no fuera responsable de la suspensión" y que "superado el límite de encuentros que pueden suspenderse [...] se dará por ganador (3 a 0) al equipo que estuviere en disposición de disputar el partido".

