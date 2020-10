Pellegrini evita hablar de los árbitros por miedo a una sanción y Tello explota: "Una más..."

El Real Betis no consiguió sumar ningún punto en la jornada de La Liga tras perder por un amplio 0-3 ante la Real Sociedad. El cuadro vasco venció sin problemas en un partido donde el VAR volvió a ser protagonista. Sin embargo, Pellegrini evitó criticarlo y sus jugadores, vía redes sociales, tomaron una posición muy diferente.

Para Pellegrini, los vascos "han sido justos vencedores" y acordarse de las acciones polémicas con 0-1 significaría hacer "conjeturas hablar de un nuevo partido de haber subido al marcador el 1-1 de Sanabria -gol anulado por fuera de juego-", pero eludió "entrar en polémica, el VAR y los árbitros sabrán lo que hacen".

"Ya di una visión objetiva tras el partido ante el Real Madrid. Uno está metido en el campo y no ve las imágenes que ellos manejan para decidir. No sacamos nada centrándonos en el VAR. Repito lo que dije la otra vez y mejor no tocar estos temas", añadió el técnico santiaguino en sus declaraciones tras el partido. Y es que en aquella ocasión, siguiendo el Código de Disciplina de la RFEF, criticar a los colegiados supone una sanción.

Sanabria reclamaba penalti por este agarrón, pero el colegiado señaló falta previa del delantero del Betis. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lmuW0hmx3m — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 18, 2020

Pellegrini cree que el Betis, pese a los cambios en la alineación, "ha estado equilibrado" sólo que "ellos han estado muy precisos", mientras que le "hubiera gustado hacerles más daño", en ataque "pero ellos defienden bien y tienen una gran posesión de balón", dijo.



El preparador andino cree que su equipo va "por el camino correcto, aunque claro" que le "hubiera gustado acabar la jornada líder", si bien prefiera "pensar ya en el siguiente partido -en el campo del Atlético de Madrid", en el que su equipo debe "mejorar tanto en la parte creativa como en la defensiva" y la psicológica, ya que "ir 0-1 abajo no quiere decir que el partido esté perdido", subrayó.

Una más...y ya van?

Que manera de tirar líneas 🤬🤦‍♂️ pic.twitter.com/eXh7w4vpww — Cristian Tello (@ctello91) October 18, 2020

Tello explota en redes

El exjugador del FC Barcelona, a diferencia de lo que hizo su entrenador, no dudó en poner en duda en las redes sociales las decisiones tomadas por los colegiados. El atacante compartió con todos sus seguidores dos imágenes de la acción anulada al Betis donde, según Tello, el defensa de la Real Sociedad anula por completo la situación de fuera de juego.

"Una más... ¿y ya van?", ha denunciado en su cuenta de Twitter el delantero. "Qué manera de tirar las líneas", ha subrayado. Unas palabras que podrían acarrearle una sanción. Como mínimo, siguiendo los antecedentes, Tello se enfrentará a la apertura de un expediente que determine si debe ser sancionado o no.

El guardameta Claudio Bravo fue más comedido. El arquero anifestó, en declaraciones a Movistar, que "ante un rival que aprieta", era "el momento propicio para dar un golpe" pero el Betis se sigue mostrando irregular y debe "evitar tener días bajos y días de máxima contundencia, hay que tener un nivel medio. Este tipo de partidos debe servir para seguir creciendo", relató.



