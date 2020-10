Luis Enrique: "Culpar a David De Gea ya es vicio, os pone mucho"

Último partido de la selección española este mes de octubre, que se saldó con derrota frente a la Ucrania de Schevchenko. España no pudo materializar ninguna de sus ocasiones y fue Bushchan el gran héroe de los locales, con sus paradas salvadoras en la primera mitad y al final del encuentro, con las ocasiones que tuvo Sergio Ramos.

Nada más finalizar el encuentro, Luis Enrique atendió a TVE y habló largo y tendido sobre lo visto dentro del terreno de juego del Olímpico de Kiev. "No pasa nada porque en un partido o en dos no marques goles", afirmó el técnico asturiano y es que las primeras reacciones al duelo han ido en la línea de la falta de gol de la Selección.

También defendió a David De Gea, quien ha sido señalado por el gol de Tsygankov para Ucrania. Luis Enrique ha bromeado al afirmar que lo de culpar al portero del Manchester United de los goles parece ya un "vicio", diciendo a los periodistas que "os pone mucho" el señalar al guardameta cuando falla.

Análisis del partido

"No pasa nada porque en un partido o en dos no marques goles. Hemos hecho ocasiones como para materializarlas. Ha sido un partido de claro dominio nuestro, con un rival cerrando pases y líneas de pase. Con Adama hemos generado ocasiones con su desborde. Al final hemos entrado en modo pánico. De estos partidos he perdido muchos en mi carrera, se pierden partidos de este tipo. El rival va creciéndose y en una transición... La conclusión es que me gusta la actitud de los jugadores, me gusta lo que veo".

Actuación de De Gea

"Culpar a De Gea ya es vicio, os pone mucho. Si de un partido como este se le echa la culpa a David, apaga y vámonos. La responsabilidad de cada gol es de todo el equipo. No se puede imputar toda la culpa al mismo cuando hay algo de sangre. Es injusto y de mal gusto".

Cambios

"No me replanteo nada. La idea es esa y no la voy a cambiar nunca. Merecimos ganar. El marcador no puede engañarnos. La confianza es la misma en mi equipo. Hoy no ha querido entrar. Ha faltado meterla. Esto puede pasar. Hemos sido infinitamente superiores y merecimos ganar por más de un gol. La mejora está en marcar algún gol y generar más. Nada más".

Transiciones

"Lo tenemos que trabajar. Es una de las cosas más importantes. Hay fases en las que necesitamos más cabeza que corazón. Estoy contento. Además, llegamos líderes".

Falta gol

"Voy a mirar a todos los jugadores con los mismos ojos, como siempre lo hago. El que esté mejor vendrá. No voy a tirar piedras a mi tejado. Pero estoy muy contento con mis jugadores".

