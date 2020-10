Los vaciles de Piqué a Mascherano en el Barça

La época de Pep Guardiola en el Barça siempre será recordada en la entidad. Con jugadores como Leo Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Javier Mascherano... Este último ha pasado por el podcast Team Barça donde, además de repasar aspectos de esa época, ha desvelado algunas situaciones que se producían en el interior del vestuario con el central catalán como gran protagonista.

"Jugábamos de puta madre, como dicen ustedes, pero es que además nos divertíamos en serio. Nos divertíamos en los entrenamientos, en el vestuario, con las bromas que hacían... Un día salías y te pinchaban las ruedas del coche y te tenías que volver caminando. O volvíamos de un viaje de Champions a las tres de la mañana y Piqué te había desinflado las cuatro ruedas", explica el argentino sobre esos días en los que jugaba con la camiseta azulgrana.

El buen ambiente de ese vestuario es palpable en estas palabras de Mascherano. "A veces llegabas al vestuario y te metías en la ducha y te habían roto un cacho de pantalón. Te ibas con una pierna larga y con la otra cortada. También todo eso lo llevábamos al campo. Fueron años muy lindos", desvelaba el defensa sobre esas situaciones que se daban tras los partidos.

También explicó la conversación que tuvo con Messi tras encajar el 2-8 ante el Bayern en la Champions League y su petición de salir del club. "No estoy al tanto de lo que ha sido el tema legal, y la verdad que tampoco me interesa. Lo más importante es que ya pasó, es un tema cerrado. Y como él mismo lo explicó, que en ese momento sintió por el bien suyo y del club hacer saber lo que pensaba. Quizá lo hizo antes de forma privada y no le hicieron caso, no lo sé. Lo que sí sé es que muchas veces este tipo de cosas sirven para encauzar después. Que haya vuelto, que se lo vea con esas ganas, que él mismo haya dicho que esté el barcelonismo junto, me parece perfecto. Ese debe ser el mensaje", sentenció Mascherano.

A los banquillos

Mascherano confiesa en este podcast que quiere ser entrenador. "Sí, me gustaría ser entrenador. Habrá que ver si tengo la capacidad para serlo, para transmitir mis ideas. Y sobre todo, siempre digo lo mismo. Al final, uno crea ideas propias a través de todo lo que ha podido vivir. lo que no puede pasar es copiar y pegar. Yo no puedo transmitir algo que no creo. Primero tengo que creerlo yo para poder transmitirlo. No te voy a decir que voy a jugar como el Barça de Pep, pero hay cosas de los grandes entrenadores que he tenido, como Pep, Rafa, Lucho o Bielsa, que voy a intentar sacar y copiar", explicó sobre esa opción de ser técnico de un equipo un día.

Sobre el actual seleccionador español, explicó que está a la altura de Pep como entrenador y cómo cambió el Barça después de la influencia de Guardiola. "Hizo una gran revolución. Nos mejoró muchísimo y nos agregó aspectos para ser un equipo indescifrable para los rivales. Con Pep no éramos de defender en campo propio pero con Lucho si teníamos que hacerlo no teníamos ningún problema. Si teníamos que pasar 5 minutos en un repliegue intensivo cerca de nuestro arco, lo pasábamos. Si teníamos que jugar de contraataque, jugábamos", explicaba 'El Jefecito'.

[Más información: Luis Suárez mete más presión a Bartomeu: si llega otra directiva, Messi seguirá en el Barça]