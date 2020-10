Luis Enrique: "Prefiero tener este equipo a un jugador que me pueda condicionar"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró tras conocer el estado de alarma decretado por el Gobierno en Madrid, donde la selección española se mide este sábado a Suiza en partido de la Liga de Naciones, que a los internacionales les gustaría recibir otras noticias y "jugar con público" como hicieron en Lisboa.

Pese a reconocer que los jugadores viven "en una burbuja", Luis Enrique lamentó la situación que se vive en España y especialmente en Madrid por la pandemia.

"Los jugadores no pueden estar preocupados porque lamentablemente es una situación que perdura en el tiempo. Nos gustaría que las noticias fueran otras, jugar con público aunque fuera poco y que todo fuera diferente, pero para nada están preocupados ni agobiados", manifestó en rueda de prensa.

"Vivimos en una burbuja haciendo PCR cada tres días, sin movernos, sin estar en contacto con la gente de fuera, no hay preocupación pero sí deseo general de que se recupere la normalidad lo antes posible", añadió.

Adama Traoré, con la Selección Instagram

Irrupción de Adama

'Lucho' habló de Adama, la sensación del partido ante Portugal: "Es un caso especial. No trabaja pesas, es verdad. Es su genética. El trabajo está ahí. Pero es un jugador con habilidad, aunque no lo parezca. Y muy maduro. Claro que es potencia, velocidad, pero protege en balón, lo cuida... No habrá una táctica para un jugador, pero hay matices de la estrategia de cada partido. La idea y el objetivo son colectivos. Su perfil no es habitual, eso es verdad".

️ @LUISENRIQUE21: "@ansufati está acostumbrado a llamar la atención. Tiene que crecer como jugador y persona a través de un entorno favorable en su familia y en su club. Tenemos clara la idea de cómo le podemos ayudar a él y a los más jóvenes"#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/rasmaRC9zZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 9, 2020

Y habló también de Ansu Fati: "La primera semana pudo ser un poco excesiva la exposición pública. Es normal. Él está acostumbrado protegido por un buen entorno. Lo tenemos claro con él y con todos los jóvenes. Hay mucho tiempo, tienen toda la vida para desarrollarse. Tienen que tener la humildad para mejorar día a día".

Sobre no tener un delantero centro que sea la referencia del equipo no le dio importancia: "Me quedo con lo que tengo. Prefiero tener este equipo a un jugador que me pueda condicionar ciertas cosas. Es solo mi opinión. Estoy encantado con lo que tenemos y lo defiendo de corazón".

La selección española jugó ante 2.500 espectadores el amistoso de Lisboa ante Portugal y volverá a hacerlo a puerta cerrada en partido oficial frente a Suiza, en la tercera jornada de la Liga de Naciones que disputado en el estadio Alfredo di Stéfano en la capital de España.

[Más información: Adama Traoré: por qué escapó del Barça y cómo cambió su cuerpo para triunfar en la Premier]