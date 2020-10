El Lyon responde a los rumores sobre Barça y Madrid: Depay y Aouar no se venden

El Olympique de Lyon ha mandado un mensaje a FC Barcelona y Real Madrid de cara a las últimas horas del mercado de fichajes. Ni Memphis Depay ni Aouar, jugadores estrella del club francés, saldrán en forma de venta antes de este domingo, cuando se cierra la ventana de traspasos. El presidente de la entidad gala así lo ha transmitido en privado.

Jean-Michel Aulas, en un primer momento, fijó el viernes como límite para cerrar las salidas de su equipo. Ambos jugadores estaban entre las posibles pérdidas. Sin embargo, en declaraciones públicas, subrayó que no iba a admitir ningún traspaso que se tuviera que llevar a cabo en el fin de semana.

"A partir del viernes por la noche, cuando Rudi convoque al grupo que podrá jugar contra el Marsella, no habrá más salidas". Una posición que, a medida que han pasado las horas, se ha modificado levemente. Y lo que en un principio era un viernes como límite, cambió al sábado y no se descarta el domingo. Si llega una buena oferta, el Lyon sabrá jugar sus cartas para obtener el beneficio necesario. El único problema sería cómo podrían reforzarse ellos ante tales pérdidas.

🎥 Nouvelle séance ce matin à deux jours de l'Olympico ! 🔴🔵#OLOM pic.twitter.com/dLpBBiTcS7 — Olympique Lyonnais (@OL) October 2, 2020

La intención del club es, según transmiten medios franceses, que ni Depay ni Aouar salgan ya de la plantilla. Les quiere para esta nueva temporada y el objetivo es retener a las dos perlas del equipo. Junto a Paquetá, reciente fichaje del club a cambio de 20 millones de euros, formarían un tridente ofensivo para cuajar buenos resultados a lo largo de la actual campaña.

Sin embargo, el desenlace no se conocerá hasta la noche del domingo. El mercado de se cierra el 5 de octubre y, desde ese momento, no se podrán realizar más fichajes. A medida que pasan las horas la tensión es mayor, tanto en el club francés como en los aspirantes a cerrar las incorporaciones. Por el momento, el Lyon ha incluido a ambos en la convocatoria.

Depay, objetivo culé

El FC Barcelona parecía el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios de Depay. De hecho, hace unas semanas se llegó a dar por cerrado el fichaje del delantero. El club ha confesado públicamente que necesitaban un refuerzo en la punta de ataque y, tras la imposibilidad de fichar a Lautaro, Depay era el gran elegido. Koeman le conoce bien y encajaría en el vestuario blaugrana.

Depay celebra su gol a la Juventus con el Lyon EFE

Una operación que, sin embargo, no ha terminado de llevarse a cabo a pesar de la insistencia de Koeman y la dirección deportiva de sumar a un atacante que acompañe a Messi o Griezmann, entre otros. Las cifras económicas serían uno de los principales inconvenientes por los que no se ha llegado a un acuerdo. Y es que el FC Barcelona no ha dado salida a sus 'vacas sagradas' y los ingresos han sido mínimos.

Aouar, relacionado con el Real Madrid

La noticia de un posible interés merengue en el jugador francés ha surgido en las últimas horas. Tal ha sido la repercusión de su nombre que ha aparecido en la rueda de prensa de Zidane. El técnico del Real Madrid ha destacado su talento y no ha cerrado la puerta a un fichaje futuro.

Pero, más allá del club capitalino, también están tras él equipos como el Arsenal, el PSG o la Juventus. Todos ellos, como el Real Madrid, han recibido el mensaje del Lyon de que no hay venta posible.

