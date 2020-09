Simeone no confirma la continuidad de Diego Costa: "Todo está abierto"

El técnico del Atlético de Madrid no certificó la continuidad de Diego Costa tras empatar a cero contra el Huesca. El atacante, internacional con la selección española, es uno de los nombres que podría abandonar la plantilla en este mercado de fichajes. Y más después de la incorporación de Luis Suárez. Simeone, sin mojarse, asegura que "todo está abierto" y que puede pasar "cualquier cosa".

Costa no jugó como titular como hizo en el estreno liguero del Atlético ante el Granada. En aquella primera jornada rojiblanca debutó Luis Suárez que, pese a salir desde el banquillo, consiguió hacer un doblete para firmar un debut como colchonero para el recuerdo. Después de esa gran actuación, el entrenador argentino cambió la táctica y situó al ex del Barcelona en el once inicial.

Sin embargo, la puntería desapareció y ni Suárez como titular, ni Costa saliendo como revulsivo, consiguieron cambiar el 0-0 inicial y el Atlético sumó su primer empate de la temporada. Un duelo que podría ser el último de Diego Costa como jugador del conjunto madrileño si finalmente se acaba acordando su salida.

Simeone, en la comparecencia posterior, quiso recalcar que ya ha "hablado millones de veces" sobre "lo importante" que considera a Suárez "para el equipo". Sin embargo, el líder del banquillo rojiblanco subrayó que "hasta que se cierre el mercado todo está abierto". "No firmo nada porque hasta el día 4 puede pasar de todo". Y es que, para el técnico, "en el fútbol hay que estar abiertos a cualquier posibilidad".

El mercado de fichajes finaliza el 5 de octubre, por lo que el final de la jornada cinco coincidirá con el final del mercado de traspasos y, por ende, con la despedida de más de un jugador de su equipo. Diego Costa, que es una de las grandes dudas del Atlético, será protagonista estos próximos días.

La situación de Costa

El atacante lleva en duda varios meses. Su irregularidad física, sumada a los problemas de lesiones, le han puesto en el centro de la diana. La temporada pasada terminó con tan solo cinco goles en 30 partidos disputados. Y, de los siete que jugó en la Champions League, no consiguió estrenarse en el apartado goleador. Datos que no le respaldan y que empujaron al club rojiblanco a reforzar la punta de ataque.

Tras la marcha de Morata, la entidad se aseguró de buscarle un relevo de garantías y ese fue Luis Suárez. Un movimiento que, sin embargo, no tenía conexión con el futuro de Diego Costa. El Atlético necesita ingresos, más todavía en un momento de crisis por la Covid-19, y Costa podría generarlos.

Gil Marín, después de que el delantero regresara a los entrenamientos tras superar el coronavirus, tuvo una conversación con él. Ambos se reunieron y trataron el futuro de Costa, aunque no se deslizaron novedades sobre la situación. Recientemente ha aparecido el rumor de una posible marcha al PSG y el Atleti podría aprovechar para incorporar más potencia en la punta de ataque.

