María Ángeles García, primera mujer en la Comisión Delegada de la RFEF: "Es un poco tardío"

María de los Ángeles García Chaves. La conocen también como 'Yaye' y no la importa que la llamen María Ángeles. Tiene 33 años, es capitana del Cáceres Femenino, club perteneciente a la Liga Reto. Y, además, ha hecho historia en el fútbol español. La extremeña se ha convertido en la primera mujer en estar presente en una Comisión Delegada de la RFEF.

En toda la historia de la Federación, más de 100 años, jamás había habido una mujer presente en su Comisión Delegada. Un órgano clave y que se encarga, entre otras cosas, de decidir cualquier modificación del calendario deportivo, de los presupuestos y de los reglamentos.

Está compuesto por doce miembros que representan a diferentes ámbitos: cuatro de las federaciones autonómicas, dos clubes profesionales, dos clubes no profesionales, uno de árbitros, uno de entrenadores, uno de jugadores de clubes profesionales y otro de jugadores de clubes no profesionales.

Este último puesto lo ocupará una María de los Ángeles García que, además de capitana del Cáceres, también ejerce como coordinadora y entrenadora en la cantera del equipo femenino. Ahora deberá sumar una nueva tarea a su día a día y será la de trabajar en la Comisión Delegada.

María Ángeles García Chaves, Yaye, capitana del Cáceres Cáceres Femenino

Su nombramiento no es baladí. Marca un antes y un después en la historia de la RFEF. Su nombre, como reconoce a EL ESPAÑOL, ya está escrito en las páginas de la Federación. Fue ovacionada y Luis Rubiales, al confirmar su reelección, la citó para darle el protagonismo necesario. Pero, ¿cuáles son sus objetivos y cómo ha vivido estas primeras horas?

La jugadora explica a este periódico que quiere defender el fútbol femenino, con trabajo y sobre todo diálogo, para obtener los derechos necesarios. Entre mensajes y mensajes, especialmente de compañeras de profesión, 'Yaye' atiende a EL ESPAÑOl.

¿Cómo te estás sintiendo en estas primeras horas?

Ha sido todo un poco novedoso en primera instancia. Estoy muy contenta, viviéndolo con orgullo y con mucha responsabilidad. Yo creo que un poco hasta que venga la realidad.

¿Cómo surge todo esto y te llega la propuesta?

Hablo a través del presidente de mi Comunidad, que está en contacto con Luis Rubiales, y ya en la Asamblea el lunes fui nombrada. La verdad que muy contenta, con mucha ilusión.

Tu nombramiento ha sido uno de los que más repercusión ha tenido. Te llevaste una ovación histórica en la Asamblea.

Sí, la verdad que no me esperaba esa ovación ni mucho menos. La repercusión también es porque seré la primera mujer miembro de la Comisión Delegada de la RFEF. Mucho orgullo pero también mucha responsabilidad.

¿Cuáles son tus objetivos dentro de la Comisión?

En principio todavía es pronto, no nos hemos reunido ni hemos tenido mesa de trabajo. Cuando todo esto inicie, ya veré cómo va encaminado. Todavía no ha habido esa primera reunión, o sea que tampoco puedo decir mucho más.

Hablando de esa responsabilidad que tienes. ¿Antes de llegar a un cargo como este, hay que prepararse o documentarse?

La responsabilidad es por la forma en la que yo soy. Es un cargo importante y le doy mucho valor. Yo amo el fútbol, soy jugadora de fútbol de Segunda División -Liga Reto- y el deporte ha sido y es mi vida. Es a lo que me dedico. Por esa parte, ilusionante de este nuevo proyecto, que es en lo que me gusta.

Siempre digo que tenemos que ir poco a poco, dar pasos firmes sin correr

El fútbol femenino se habrá alegrado muchísimo de tu llegada.

Claro, estoy teniendo muchísimas felicitaciones por esa parte. Tener una imagen dentro de la Comisión Delegada, femenina, es un paso más para la mujer en esto del fútbol. Ya se está viendo un poco el cambio en el camino positivo que se está tomando con respecto a la mujer futbolista. Estoy con ilusión, con ganas y muy contenta.

No sé si hay alguna felicitación que no te esperases.

Bueno, hay muchas. Las más importante son la familia, muchos conocidos del mundo del fútbol, las compañeras de los medios, de la Junta... Estoy muy contenta de todas las felicitaciones, todo es positivo.

¿Cómo ves ahora la situación del fútbol femenino?

En principio va a ser una temporada difícil, pero creo que para el deporte en general. Estamos en pleno crecimiento, nos queda mucho por conseguir y por recorrer, pero estamos en esa línea positiva de ir ganando. Siempre digo que tenemos que ir poco a poco, dar pasos firmes sin correr.

¿Cómo consideras la reclamación que se hace desde muchos clubes femeninos de que sea un deporte profesional? Jugadoras del FC Barcelona se dirigieron a Irene Lozano pidiendo ser deporte profesional.

Es una de las cosas que estamos luchando y que tenemos que seguir. Tenemos que ser conscientes, más o menos, de lo que el fútbol femenino está consiguiendo y de lo que nos tenemos que marcar, siempre con paso firme. Yo estoy por esa labor de que sigamos luchando y peleando por lo nuestro.

Tú conoces muy bien el panorama. ¿Ves el ambiente crispado?

Con la polémica nunca conseguimos nada, hay que sentarse y dialogar. Si hay diálogo, las partes nos podemos poner de acuerdo. Es la parte fundamental de trabajo para que podamos conseguir nosotras algo.

¿Crees que vas a tener mucha más presión, por gente del mundo del fútbol femenino del que formas parte? ¿Vas a tener más presiones a la hora de trabajar?

No sé si eso va a llegar. Siempre intentaré trabajar de la mejor manera posible, como te he dicho, por el fútbol femenino y por el fútbol en global. Siempre estaré a disposición para la mejora del fútbol. Cualquier crítica será siempre bienvenida. En ese sentido estaré abierta a cualquier petición que desde dentro, como miembro de la Comisión Delegada, pueda ayudar.

Con la polémica nunca conseguimos nada, hay que sentarse y dialogar

Cuando se habla de fútbol femenino, quizás se olvidan las dificultades que existen a la hora de compatibilizar el deporte. ¿Cómo de complicado es dedicarse al fútbol femenino?

Es complicado dedicarse exclusivamente. Casi todas las jugadoras o están estudiando o tienen un trabajo que tienen que compatibilizar con entrenamientos, horas de viaje por partidos... Todavía está ahí, en la realidad, tenemos que compatibilizar todo eso.

¿Os falta mucho más apoyo por parte de las instituciones?

Bueno, no sé si en algún momento nos podemos sentir así. Posiblemente, en diferentes aspectos, nos hemos sentido así. Creo que estamos en una línea positiva y en esa línea es en la que tenemos que pelear. Es el camino para conseguir las cosas, seguiremos luchando y trabajando.

No sé si lo piensas. Ya formas parte de la historia de la RFEF.

Todavía no me he sentado a digerirlo. Pero sí, muy contenta y orgullosa.

Es una buena noticia que una mujer llegue al cargo. Pero estamos en 2020 y se ha producido la primera mujer dentro de una Comisión Delegada de la RFEF.

Yo creo que ha llegado un poco tarde. Pero tenemos que seguir peleando. Lo importante es que ya ha llegado. Es cierto que, como en otras muchas cosas, en el fútbol femenino va muy despacio. En este sentido, el nombramiento de la primera mujer dentro de la Comisión Delegada es un poco tardío. Contenta y a disfrutarlo, que por lo menos ha llegado.

Esto es abrir también la puerta a más nombramientos.

Claro que sí. El papel de la mujer tiene que estar en todos los ámbitos, en todos los factores dentro del fútbol. Esto es un pasito más, una puerta más que se abre y nosotras tenemos que pelear por estar en todos los ámbitos, no solo como jugadoras. Siempre comento que también como entrenadoras, que cada vez se ven más. Coordinadoras en clubes, presidentas... En todos los ámbitos que se puedan tener. Nosotras debemos estar.

El nombramiento de la primera mujer dentro de la Comisión Delegada es un poco tardío

Tú, individualmente, ¿abres la puerta a un futuro también en instituciones como la RFEF?

Conforme al fútbol yo nunca cierro la puerta y estoy abierta a seguir aprendiendo, a seguir formándome. Yo, a parte de jugadora, también soy entrenadora y coordinadora de cantera de mi club. Eso me apasiona. En ese sentido, siempre dejo la puerta abierta porque el fútbol es mi pasión.

¿Crees que habrá algún día una presidenta de la RFEF?

Por qué no. Lo tenemos que tener ahí porque es una posibilidad.

Y más después de tu nombramiento.

Claro que sí. ¿Por qué no una mujer presidenta de la RFEF?

María de los Ángeles García Chaves, primera mujer en la historia de la RFEF en la Comisión Delegada

Rubiales te citó en la Asamblea. ¿Cómo es en distancias cortas?

Como se le ve. Es cercano, muy claro. Muy comprometido con el fútbol femenino y apasionado del fútbol.

Aunque tengáis una buena relación con el presidente, ¿quiere decir que no habrá discrepancias o cada uno tiene sus principios para defender hasta el final?

Por supuesto. Para sacar cosas positivas tiene que haber diferentes opiniones y hay que ponerlas encima de la mesa. Si todos tenemos la misma opinión vamos a llegar muy cerca y el objetivo es llegar lejos. Tienen que haber esas discrepancias. Debatiendo y hablando tendremos que llegar a lo mejor para el fútbol.

La última. ¿Cuál es la primera cosa que quieras poner encima de la mesa cuando se reúna la Comisión Delegada?

No me he parado a pensar, pero seguramente no tenga una, tendré bastantes. Siempre es importante el fútbol, pero desde mi punto de vista siempre pondré el fútbol femenino y la mejora de él.

[Más información - Luis Rubiales, reelegido presidente de la RFEF: seguirá hasta 2024]