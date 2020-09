Las elecciones de Messi: la presidencia del Barça, en manos de su estrella

El Barcelona atraviesa uno de esos periodos que pueden decantar hacia un lado u otro el futuro del club de cara a los próximos años. El proyecto de Josep María Bartomeu y su Junta Directiva, que afrontan su último año de mandato, tocó fondo tras el 2-8 contra el Bayern Múnich y la posterior polémica por la salida frustrada de Leo Messi, que no ha dejado bien parado a nadie.

Falta prácticamente medio año para que se celebren las elecciones a la presidencia del Barcelona. El 20 y el 21 de marzo los socios votarán y se pondrán las bases del fin de la era Bartomeu si antes no prospera la moción de censura que han presentado varios candidatos a la presidencia de manera conjunta. Lo más probable es que se seguirá la hoja de ruta marcada por el actual presidente, que buscará en los próximos meses mejorar su imagen tan desgastada y siendo considerado por muchos como uno de los peores mandatarios de la historia culé.

Lo que no podrá arreglar es su relación con Messi. El argentino fue bastante claro en la entrevista en la que anunció que se quedaba hasta 2021 porque Bartomeu no le había dejado salir este verano. El capitán del Barça y seis veces Balón de Oro dejó frases como estas: "Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada" / "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

Leo Messi en un entrenamiento con el FC Barcelona Twitter (@FCBarcelona_es)

Messi seguirá y eso abre un abanico de posibilidades que afectarán al futuro del Barça de un modo u otro. Para empezar, que su adiós ha quedado paralizado, al menos, hasta 2021. Todo un año por delante para convencer al jugador de 33 años de que renueve y esta temporada que acaba de empezar no sea su última en La Liga. A partir de enero podrá negociar con el equipo que quiera para irse gratis en verano, pero todos en Can Barça intentarán de que recapacite.

Muchos pensarían que eso sería imposible en un año normal y con Bartomeu en la presidencia en la 2021/2022. Pero las elecciones permiten especular con lo que pueda ocurrir con Leo dependiendo del individuo que ocupe el rol de presidente azulgrana como sucesor de Bartomeu. Una condición que a Leo, si no ve irrevocable su decisión de salir de Barça, le convierte en la mejor promesa electoral de los candidatos.

A partir de ahora, todos intentarán convencer a Messi de que siga. Lo normal es que el argentino y/o su entorno vayan reuniéndose con los diferentes candidatos a la presidencia para conocer los diferentes proyectos. Porque Messi lo que quiere es ganar y si puede ser en el Barça, donde los últimos años lo ha visto difícil, mejor.

¿Qué papel podría jugar Messi en las elecciones del Barça? De haber un candidato continuista, este podría tener que remar a contracorriente si otros candidatos convencen a Messi de seguir y sigue pensando la nula relación entre el argentino y Bartomeu. Para este candidato sería prácticamente imposible prometer a los culés la continuidad de su gran estrella y, por tanto, se daría en la entidad un cambio de orden desde la llegada de Sandro Rosell.

Laporta quiere a Messi

Para otros, Messi puede ser su gran baza. Uno de ellos es Joan Laporta, cuya candidatura está casi lista para ser presentada y es quien guarda mejor relación con Messi. En la última semana ya se ha dicho que el expresidente azulgrana ya ha hablado con el argentino para convencerle de seguir si sale él elegido. Presidente de 2003 a 2010, en el final de su mandato se conformó el mejor Barça de la historia con Pep Guardiola en el banquillo y Messi como estrella del equipo tras dar el salto desde La Masía.

Laporta celebró la decisión de Messi de seguir en el Barça con un mensaje en redes: "Magnífico Leo, sabia decisión muy bien explicada. Y ahora a seguir luchando para volver a ganar y seguir haciendo Historia. Hoy #Messi nos has dado una alegría más al barcelonismo!".

Victor Font y el tándem Xavi - Messi

Pero Laporta no fue el único candidato que quiso mandar un mensaje a Leo tras su decisión. Otro de los favoritos, Víctor Font, escribió lo siguiente: "'Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van Haciendo malabares y van tapando agujeros' - Leo Messi. Sólo con un proyecto sólido, bien trabajado, superaremos los retos de futuro. Reconstruimos el Barça. Sí al futur!", escribió con una foto de Xavi Hernández y Messi juntos.

Font quiere llegar a la presidencia del Barça con el tándem Xavi - Messi otra vez juntos. Ahora el excapitán azulgrana volvería a su casa en el rol de entrenador y qué mejor que con Messi todavía con el brazalete culé. Leo ya pidió su fichaje cuando se echó a Ernesto Valverde, pero Xavi no llegó a un acuerdo con Bartomeu y su directiva. Ahora, la vuelta del excentrocampista parece ligada a la candidatura de Font.

“Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros” - Leo Messi



Només amb un projecte sòlid, ben treballat, superarem els reptes de futur. Reconstruïm el Barça.



Sí al futur! ️ ️ pic.twitter.com/FrSD2BTsmo — Víctor Font (@victor_font) September 4, 2020

¿Quién podrá convencer a Messi de que siga? ¿Lo podrá lograr alguno de los candidatos? Si Leo abre la puerta a seguir, también habrá que ver si hay un sector de la afición culé que no le perdone haberse querido ir del club en el peor momento de la entidad de los últimos años. Si hay perdón al argentino, su continuidad se presentará como la gran baza en las elecciones a la presidencia.