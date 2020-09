El FC Barcelona confirma las fechas de sus elecciones presidenciales con novedades por la Covid

El FC Barcelona ha confirmado las fechas oficiales en las que se producirán las elecciones a la presidencia del club. La entidad catalana, que ya anunció tras la eliminación de la Champions que se estaba estudiando el calendario, ha fijado para el próximo mes de marzo los comicios para cambiar la Junta Directiva.

Según subraya el club blaugrana, "de acuerdo con la decisión tomada" en la reunión del pasado 17 de agosto, se ha "acordado" que la próxima cita electoral se produzcan los días 20 y 21 de marzo del 2021. "Coincidiendo con el primer fin de semana inmediatamente posterior al inicio del periodo fijado en los estatutos del club para la celebración de comicios", justifican.

Durante estas elecciones habrá varias novedades derivadas de la situación sanitaria que se vive en todo el país. El FC Barcelona ha anunciado que, para mantener el mayor grado de seguridad posible y huir de la Covid-19, se podrá votar "en el transcurso de todo el fin de semana" y, además, "en varias sedes repartidas por todo el territorio". A ello se suma el hecho de habilitar la posibilidad del voto por correo. Todo para "preservar la salud de las personas y fomentar la participación".

Sin embargo, no ha sido la única decisión tomada. En el encuentro también se ha optado por "convocar la Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios para el día 25 de octubre, coincidiendo con la celebración del partido contra el Real Madrid CF, y siempre siguiendo las recomendaciones de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya".

El Barcelona, así, sitúa una fecha clave para todos los opositores a Josep María Bartomeu. El actual presidente del FC Barcelona, por lo pronto, tendrá como gran rival a un Joan Laporta que se presentará a las elecciones para recuperar el cargo que ya ocupó entre 2003 y 2010 y que tendrá como premisa buscar la continuidad de Leo Messi.

El delantero argentino ha protagonizado el culebrón del verano y ha reconocido que su intención era abandonar el Barcelona. Messi señaló la falta de relación, de palabra y de proyecto de Bartomeu y su equipo y, de manera indirecta, hizo un favor a todos los rivales del máximo dirigente culé.

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible. El presidente no me daba 'bola' a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir", reconoció en la misma entrevista donde aclaraba su futuro.

La oposición se une

Mientras Bartomeu sigue al frente del Barcelona e intentando impulsar un proyecto que ha comenzado hundido, todos sus grandes rivales siguen trabajando para quitarle la presidencia antes de que llegue marzo. Los opositores a la actual directiva impulsaron una moción de censura y ya están centrados en obtener las más de 15.000 firmas necesarias para que se pueda votar en referéndum.

Por el momento, y con el tiempo jugando en su contra, Jordi Farré ha detallado que llevan más de la mitad de firmas necesarias para que la moción se pueda votar.

