¿Se puede jugar al fútbol con mascarilla?: el deporte vuelve a Madrid con polémica y mucho miedo

El deporte amateur y las competiciones municipales no se verán frenadas esta temporada por el coronavirus en Madrid. Lo mismo sucede con el fútbol, que verá como, por lo menos en su inicio, tendrá una gran novedad. El Ayuntamiento de la capital, en colaboración con las distintas federaciones, ha elaborado un protocolo que ha sido presentado este viernes con la gran novedad de que, independientemente que se realice al aire libre o en pabellones, la utilización de la mascarilla será obligatoria para los 180.000 deportistas que suele congregar el deporte base madrileño.

Sí, sobre el terreno de juego también. Ya sea una cancha de baloncesto, un campo de fútbol, una pista de voleibol o en una melé de rugby. Los deportes de contacto, o sea, en los que no se pueda asegurar la distancia de seguridad obligatoria de 1,5 metros, no se librarán de esta medida que ya ha suscitado polémica entre los diferentes clubes y los jugadores, los principales afectados. Los Juegos Deportivos Municipales, que tienen como protagonistas a los más pequeños y a los deportistas amateur, se regirán por esa medida.

Las ligas de hasta 28 disciplinas (baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol-sala, futbol 7, hockey, kayak-polo, rugby, voleibol, waterpolo, ajedrez, atletismo, bádminton, campo a través, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, lucha, natación, natación artística, piragüismo, remo, salvamento y socorrismo, tenis y tenis de mesa), con sus diferentes categorías, tendrán uso obligatorio en función de la evolución de la pandemia, según ha confirmado a EL ESPAÑOL la concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda.

"Lo que la Covid-19 ha demostrado es que está en permanente cambio, estamos en una etapa de complicación, por lo que hay que implementar medidas más restrictivas", explica la responsable de hacer público este protocolo que detalla que la medida viene marcada por la conserjería de Sanidad.

Prioridad al aire libre

Aunque se haya priorizado la cuestión de la distancia social independientemente de que el lugar sea abierto o cerrado, la intención de la Dirección General de Deportes es la de priorizar que, siempre que sea posible, las competiciones se realicen en el exterior. En el caso del bádminton será imposible, pero el resto se tratará de adaptar a las nuevas condiciones.

"Tenemos muchas instalaciones al aire libre y siempre que sea posible, hemos tratado de sacar las competiciones de los pabellones cerrados. Esto ha provocado también que tengamos que ampliar el calendario y que hayamos cancelado las tradicionales copas de primavera y la fase de distritos", explica la concejala delegada de Deporte municipal.

Se utilizarán solo emplazamientos que pertenezcan a la comunidad y se tratará de evitar el uso de colegios y de instalaciones básicas, aunque se podrán disputar competiciones en estos recintos previa firma de un permiso. Estas excepciones sobre todo afectarán a las competiciones interescolares que algunos colegios sí han querido mantener y que se regirán por el mismo protocolo.

"Había partidos que se jugaban en canchas de coles, esos hemos querido evitarlos. Hay colegios que han querido mantener su actividad porque tanto los equipos de extraescolares como los de los Juegos Deportivos son los mismos, pero no han sido muchos", concreta la concejala.

Responsabilidad ciudadana

Todos tendrán que cumplir con este protocolo previa firma de un compromiso, cuyo incumplimiento provocará sanciones que podrían acabar con la exclusión del torneo. El único gasto que tendrán que llevar a cabo los clubes y los mismos miembros de esos clubes es el de la mascarilla, la desinfección y los productos corren a cargo de las instalaciones que están a cargo del Ayuntamiento al ser todas municipales.

La pandemia ha impedido que se hiciera realidad una modificación de estos Juegos Deportivos en los que se garantizaban más inclusión y más deportes. Eso sí, desde la conserjería reconocen que este reglamento no ha podido ser pactado con los clubes por la falta de tiempo. "El deporte tenía que volver, no es lógico que puedas ir a tomar algo a una terraza y no hacer deporte. Nos hubiera gustado consensuarlo, pero era: o sale, o sale", concreta Sofía Miranda.

A pesar de todo esto, son muy optimistas con las previsiones de inscripciones. El dato de las piscinas municipales ha sido el mismo que sin pandemia. Evidentemente no creen que se repita esto mismo, pero creen que el descenso no será radical. El miedo de los padres a apuntar a sus hijos es la principal razón que ven por el que esas cifras que se daban al principio serán inferiores. El período de inscripción comenzará este próximo 14 de septiembre para que desde el 18 de octubre arranque la competición.

Este protocolo solo permitirá a los menores de edad y a los deportistas con algún tipo de discapacidad que vayan acompañados por una persona de su unidad familiar. Las circunstancias de la pandemia impiden que vayan las familias como lo hacían habitualmente. Además, este público tendrá que estar separado en las gradas, si las hay, o de pie, si no las hay, y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. Tampoco podrán compartir objetos entre ellos y, evidentemente, tendrán que ir con la mascarilla todo el tiempo.

El futbol territorial

Este protocolo es similar al que la Federación Madrileña de Fútbol aprobó hace unos días. Este depende de la aprobación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero el contenido de las órdenes en las que se basa su elaboración son prácticamente las mismas que las del Ayuntamiento. De hecho, este protocolo no recogía la mascarilla obligatoria durante la práctica de la actividad competitiva, pero recogía que "en el entorno cambiante actual en el que hay actualizaciones constantes referenciadas a las nuevas evidencias científicas, las obligaciones en el uso de la mascarilla se irán adaptando a la última normativa publicada".

El protocolo para el fútbol regional de Madrid

El fútbol regional, tal y como ha explicado el presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez, comenzará con sus jugadores portando mascarilla y el protocolo irá adaptándose a la evolución de la pandemia. "Hay que tener en cuenta que este protocolo que nos han aprobado la sexta edición, hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, que son los que saben de esto, todos tenemos que poner de nuestra parte y solo hay dos opciones: o empezamos o paramos", explica el máximo responsable del fútbol madrileño.

"La mascarilla no es cómoda o incómoda, son medidas excepcionales. Es como la parada de tiempo del refrigerio en el fútbol profesional. No son situaciones ideales, pero estamos en una situación excepcional y se requieren medidas excepcionales", puntualiza Díez sobre las quejas, aunque también desvela que la mayoría de los mensajes han sido de apoyo por sacar adelante una temporada que se antojaba complicada.

El miedo en los clubes

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con algunos clubes deportivos que bien, o tienen presencia en competiciones que aún esperan protocolo por parte de sus federaciones, o también se ven envueltos en estos Juegos Deportivos. Por parte de los amateur, muchos creen que, teniendo en cuenta que estas actividades son ocio, verán como dan de baja sus fichas.

Marcos Méndez, del Fútbol Sala Chamberí, explicaba estas circunstancias especiales que se han encontrado. Por ahora están entrenando en pistas al aire libre por la noche, con el permiso de la Policía Local, a la espera de que se adapten las instalaciones. Jugarán como les digan, porque quieren jugar, pero creen que la mascarilla puede producir "problemas respiratorios" teniendo en cuenta que la ventilación de un pabellón no es la misma que en la calle.

