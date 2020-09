Diego Carlos: "En el caso de salir, mi objetivo es ir más arriba y el Sevilla es ya un gigante"

Diego Carlos se ha convertido en uno de los centrales de moda gracias a su temporada en las filas del Sevilla a las órdenes de Julen Lopetegui. El central ha sido vinculado con algunos de los mejores equipos del Viejo Continente, pero por el momento asegura que está centrado en el conjunto hispalense.

Durante una entrevista con Globoesporte, el defensa fue preguntado por esos rumores que le colocan fuera del Sánchez Pizjuán. "Sobre una salida estoy tranquilo, todo sigue su camino. Hay mucha especulación y nada concreto, estoy totalmente centrado en el Sevilla", afirmó el futbolista.

Su participación fue clave en la consecución de la Europa League el pasado mes de agosto, pero también en que el Sevilla consiguiese clasificarse para la Champions en la 2020/2021, acompañando así en la máxima competición continental a Real Madrid, Barcelona y Atlético.

Diego Carlos celebra su gol junto a Koundé y Munir REUTERS

"Hablo siempre con mis agentes para decirles que no me cuenten nada sobre negociaciones. Solo me informan de cosas muy avanzadas, no sé si eso será con el Sevilla o con otro club, pero yo solo me centro en el Sevilla hasta que hablemos si aparece alguna oferta. Dije que en el caso de salir del Sevilla mi objetivo es ir más arriba, y el Sevilla es un gigante", ha añadido Diego Carlos sobre su futuro.

En el conjunto de Nervión tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, una cifra que cualquier grande de Europa podría asumir sin problemas para hacerse con sus servicios. "Yo doy gracias al club por todo lo que ha hecho por mí, de hacerme jugar, por el título que hemos ganado... Esto me abrirá muchas puertas, pero quiero que las cosas sean claras y no rumores", ha asegurado.

La selección brasileña

Uno de los grandes objetivos en la carrera de Diego Carlos es llegar algún día a jugar con la selección de fútbol de Brasil. En esta entrevista para el medio de su país, el central ha asegurado que es "muy paciente con eso". "Sé que debo centrarme en el Sevilla porque para ser llamado por tu selección lo tienes que hacer bien en tu club".

También fue preguntado por un tema de total actualidad como es el anuncio del fichaje de Rakitic por el Sevilla. El jugador ha señalado que "eso es cosa de Monchi". Y es que la confirmación de la operación llegó este martes, mientras que la entrevista había tenido lugar antes de que se anunciase de forma oficial el regreso del centrocampista croata al club hispalense.

