Reunión Griezmann - Koeman: será una estrella en el nuevo Barcelona

Antoine Griezmann ha pasado ya por la ronda de contactos de Ronald Koeman. El técnico holandés sigue conversando con las figuras del Barcelona y uno de los últimos ha sido el delantero francés que, tal y como desvela L'Équipe, habría sido informado de que ganara peso en el seno del equipo de cara a la próxima temporada. Josep María Bartomeu ya le declaró intransferible la pasada semana.

Griezmann será más importante en el Barcelona de lo que lo ha sido en su primer año como blaugrana. En 48 partidos en los que ha participado con Ernesto Valverde, primero, y con Quique Setién, después, ha marcado 15 goles y repartido cuatro asistencias. Números muy por debajo de lo esperado cuando se le fichó, motivados seguramente por su falta de adaptación y su participación más hacia la banda izquierda.

"Lo hacías en el Atlético y lo harás en el Barcelona", le habría dicho Koeman a Griezmann. El exseleccionador de los Países Bajos confía en que Antoine sea una de las referencias de su nuevo Barça, más aún en caso de que Leo Messi acabe saliendo del equipo este verano, tal y como le comunicó al club este martes.

Leo Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez

Koeman ya avisó antes de hablar con Griezmann que su idea era que el galo volviera a su "posición natural", en referencia al centro del ataque y no la banda izquierda. Esto vendría motivado por otra decisión de Koeman, que es la de no contar con Luis Suárez de cara a la temporada que viene. Griezmann ocuparía en la delantera el hueco que dejaría el uruguayo. Pero, ¿tendrá a Messi a su lado?

El primer año de Griezmann

Un nuevo nacer para Griezmann en el Barça. No ha sido una primera temporada fácil para él y lo sabe Martín Lasarte, quien hiciera debutar a Antoine durante su etapa en la Real Sociedad. "Yo a Antoine lo vi triste, lo veo callado, con la cabeza gacha, sin alegría. Es un jugador bárbaro, fantástico. Creo que hasta diciembre o un poco antes estuvo bien y con una sensación de proyección hacia arriba, pero después no se adaptó. Esa combinación Messi - Suárez - Griezmann no funcionó", apuntó esta semana el uruguayo.

