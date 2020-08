Laporta: "Si Bartomeu y su junta dimitieran todavía habría esperanza de que Messi se quedara"

Joan Laporta ha publicado un mensaje en Twitter después de conocer que Messi ha mandado un burofax al Barcelona para comunicar su decisión de salir del club ya. El que fuera presidente no ha dudado en cargar contra Bartomeu, al que acusa de ir "minando la moral" de Leo.

"Bartomeu y su Junta deben dimitir inmediatamente. Han ido minando la moral de Messi para salvarse ellos del desbarajuste económico y deportivo que han creado. Si dimitieran todavía habría esperanza de que Messi se quedara en el Barça", ha denunciado Laporta en la citada red social.

El expresidente ya había utilizado esta plataforma para criticar la también decisión de prescindir de Luis Suárez: "¿Han dicho a Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía del Presidente y una falta de respeto al jugador. Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del club".

Messi y Suárez, tras uno de los goles del Barcelona REUTERS

De hecho, ya entonces Laporta avisó de que no contar con el delantero uruguayo para el nuevo proyecto con Koeman a la cabeza podría tener sus consecuencias en la continuidad de Messi: "Me hace sospechar que quieren vender al Messi el que sería un error histórico. Pobre Barça, está en manos de incompetentes".

Cumbre de urgencia

Tanto Bartomeu como su junta directiva se reunieron de inmediato nada más recibir el burofax de Messi. Después de esta cumbre de urgencia, desde el Barcelona se emitió un mensaje de vuelta al futbolista en el que se le dice que en el club todos quieren que continúe y que acabe su contrato vistiendo la elástica blaugrana.

En el Camp Nou también se han dado cita periodistas y aficionados, estos últimos para pedir la dimisión inmediata de Josep Maria Bartomeu. Los cimientos de Can Barça se tambalean y es que se está hablando de que el mejor futbolista de toda su historia acabe saliendo del club por la puerta de atrás.

Josep Maria Bartomeu, durante la presentación de Ronald Koeman EFE

La etapa del actual mandamás del club acabará en 2021, si es que no dimite antes de convocar elecciones a partir del 15 de marzo del próximo año. Ni el 2-8 frente al Bayern Múnich hizo que por la cabeza de Bartomeu se pasase la idea de dar un paso a un lado, ya que como él mismo señaló la crisis no es institucional o económica, sino deportiva.

Sin embargo, él también sabe que nadie quiere ser el presidente con el cual Leo Messi acabó dejando el Barcelona. Un detalle que le perseguirá siempre y que manchará su trayectoria como máximo dirigente del club azulgrana. Muchos le consideran uno de los peores presidentes de la historia, pero si el argentino se va, esto puede acabar de confirmarse.

Lo cierto es que la brecha entre jugador y dirigente hace mucho que está abierta. Leo se había negado a renovar por el Barça en los últimos tiempos para no tener que hacerse la tradicional foto con Bartomeu. Ahora y si se hace efectiva la cláusula liberatoria que figura en su contrato, ante la cual desde la entidad culé se dice que vencía en junio, no solo Leo no renovará, sino que se irá.

