César Noval: "Desciendo por mi relación con los futbolistas y los árbitros siempre las han tenido"

El fútbol español sigue pendiente de los ascensos y los descensos de categoría, aunque, sobre el campo, Leganés, Mallorca y Espanyol bajaran a Segunda División, Huesca, Cádiz y Elche subieran a Primera y Deportivo, Numancia, Extremadura y Racing abandonaran el fútbol profesional y descendieran a Segunda B. El colectivo arbitral también ha estado pendiente de sus propios ascensos y descensos, sobre todo de uno en concreto: el de César Noval.

Este lunes, este linier del comité valenciano y habitual asistente de Martínez Munuera, conocía que el Comité Técnico de Árbitros le situaba entre los colegiados que perdían la categoría rumbo a Segunda División. Pero no lo haría por su actuación sobre la línea de cal, ya que, en la comunicación que había tenido con el organismo de la Real Federación Española de Fútbol, no le habían esgrimido ninguna razón deportiva.

Él es conocido por su actividad fuera de los terrenos de juego. Es cirujano plástico en la Clínica Noval, su propia franquicia en la que hace desde reasignaciones de sexo, una operación de 17 horas, hasta intervenciones relacionadas con los cambios estéticos. Su profesión le ha permitido forjar buenas amistades con jugadores de Primera División y no solo por dirigir sus partidos en La Liga. Tanto es así que, durante este verano, se le ha visto con futbolistas como Dani Parejo o Roberto Soldado.

La foto en la que aparece César Noval junto a Dani Parejo y Roberto Soldado

También fue noticia durante el confinamiento ya que decidió apartarse de la profesión de árbitro. Noval no regresaría con Martínez Munuera para el final de temporada exprés para no poner en riesgo a sus pacientes durante las intervenciones. El hecho de viajar de un lado para otro con la pandemia descontrolada podría acabar contagiando a alguno de sus intervenidos. Tras ese ejercicio de responsabilidad, se ha encontrado con un descenso que, según confiesa a EL ESPAÑOL, solo tiene que ver con su actividad extradeportiva.

¿Cuál fue su primera reacción cuando conoce la noticia?

Sorpresa, a parte de por lo inesperado, por la circunstancia que se da especial con el Covid-19, puesto que yo me había puesto en contacto con el comité para buscar soluciones. Con los rebrotes no iba a poder iniciar la temporada. Yo estaba expectante ante las soluciones, entiendo que los modos podían haber sido otros.

No hay un aviso previo entonces

Para nada.

Ustedes tienen un registro con los partidos que dirigen cada temporada, imagino que los descensos y los ascensos se basan en eso

Sí. Se supone que sí. A nivel teórico se basan en las puntuaciones que se consiguen en el terreno de juego. Yo las tengo. Hoy en día analizamos y evaluamos todas y cada una de las jugadas. Cada uno sabe perfectamente cuántos errores lleva a lo largo de la temporada. El control es diario.

"Lo que me diferencia de mis compañeros es la prensa y mi trabajo, que me hace tener relación con futbolistas"

No hay otra cuestión que no sea la extradeportiva para alegar su descenso, ¿no?

Lo cierto es que ellos no me concretaron ninguna razón, no esgrimieron nada concreto.

¿Cómo fue la llamada en la que le comunican el descenso?

Cuando yo pregunto cuál es la causa y les indico que entiendo que por causas deportivas no es, prefiero que se expresen con claridad. Que me dijeran que esto no lo veían correcto o que necesitan que esté al cien por cien, cualquier motivo. Pero no hubo respuesta en ese sentido.

Usted infiere que es por las fotos con los jugadores, el hecho de decidir que no iba a arbitrar tras el confinamiento y que ahora tampoco estará para el inicio de la temporada

Al final, esto es un algoritmo de decisión. Si no puedo ir por esta vía, porque la vía deportiva la excluyo con los informes, pues tendré que valorar otras circunstancias. Lo que me diferencia del resto de mi compañeros es el apartado de la prensa, de tener un trabajo con una exigencia diaria importante y, por mi trabajo, tengo mucha relación con jugadores de fútbol, con actores, con abogados, etc. Cuando tratas a una persona de forma repetida, o a su familia, se forja una amistad totalmente natural y sana.

César Noval, durante un partido de Primera División

Escuchando a otros árbitros ya retirados que están en prensa, admiten que siempre han existido esas relaciones

Claro. Las relaciones sociales surgen de las circunstancias. Cuando convives sobre el terreno de juego, como es mi caso durante cuatro años, con jugadores de determinados equipos, pues surge amistad. Si le sumas el hecho de que en los últimos cinco o seis años se da la circunstancia que hemos intervenido quirúrjicamente a muchas mujeres de, o a muchos futbolistas, no hay por qué excluir a alguien de sus amistades por su profesión. Sería ridículo.

Partiendo de la base que no usted toma una decisión sobre el terreno de juego en función de tus relaciones

Claro. De hecho aquí se dan dos situaciones: tener dos personas con las que tienes cierta amistad, una en cada equipo rival, si favoreces a uno, perjudicas al otro. Es más, entre ellos tienen amistad con jugadores del equipo rival y ellos se enfrentan. Nadie pone en tela de juicio que porque haya una amistad entre un jugador y otro, uno de ellos vaya a jugar peor ese partido. En el terreno de juego, cada uno de los componentes, vela por sus intereses. El mío es acertar.

¿Ha tenido oportunidad de hablar con Velasco Carballo?

He hablado con personas de la dirección del comité, pero prefiero no concretar con quiénes. Pero vamos, únicamente recibí la llamada y posteriormente ya no he vuelto a tener conversación alguna.

Me imagino que se está tomando unos días para saber qué decisión va a tomar sobre seguir o no en el mundo del arbitraje

Lo veo difícil continuar en el arbitraje. Conforme pasan las horas, lo veo muy difícil.

¿Le ha decepcionado este Comité Técnico de Árbitros?

No voy a decir que me ha decepcionado el Comité, si no que me ha decepcionado la situación. Entiendo que fue un esfuerzo importante el ejercicio de responsabilidad que hicimos. Por mucho que me apetezca volver, por mucho interés económico que pueda suponer, voy a hacer un acto de responsabilidad y no voy a volver. Ahora encontrarme con este final tan adulterado de tu carrera, es un poco sorprendente.

"No voy a decir que me ha decepcionado el Comité, si no que me ha decepcionado la situación"

Ahora mismo no tengo ni ganas ni fuerza de seguir en el arbitraje, pero no es el momento de tomar ninguna decisión. Me he dejado unos días de reflexión. Cuando todo esto pase y decida, veremos cuál es mi sitio. Es verdad que el fútbol tiene más cosas que el arbitraje y muchas opciones que se me abren y que ya me han ofrecido.

¿Qué le dijo su equipo arbitral?

He hablado con ellos y con otros muchos compañeros que me han mandado mensajes de apoyo, de ánimo y, sobre todo, que comparten esa opinión de que estas causas extradeportivas siguen siendo un lastre en el arbitraje español. No se consigue normalizar, por mucho que pasen los años y que parezca que tenemos una situación más aperturista con los árbitros, no es así. La realidad es que sigue sin ser así.

¿Esperaba más respaldo público de alguno de ellos?

No, para nada. Yo soy el primero que entiende que yo he podido tener una aparición en prensa y una situación diferente, porque yo tengo una profesión bien remunerada económicamente y que no dependo económicamente del arbitraje. Si mi familia dependiera del fútbol, soy el primero que habría tenido un celo especial. Al final, no olvidemos que las relaciones entre futbolistas y árbitros han existido siempre, y que algunos las esconden para que no se hagan visibles. De esta forma, los pocos que las hemos hecho visibles, nos hemos visto perjudicados.

¿Por dónde pasa ese futuro que me comentaba?

La verdad es que ayer, un día diferente en el que recibí llamadas de apoyo y proposición, por así decirlo, desde televisión, prensa o radio, pasando por algún club de fútbol profesional que me preguntaba por opciones de colaborar con ellos. Son escenarios que puedo valorar en el futuro, pero ahora no es el momento de valorar mi relación con el fútbol. Hay que dejar pasar el vendaval, aunque no quiero desvincular del mundo del fútbol. Tanto la parte de prensa, como la parte de club o la del comité, pues me parecen atractivas.

