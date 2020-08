El enfado de Cerezo por las críticas: "Quien discuta a Simeone, que se compre un equipo..."

Enrique Cerezo dio la cara este viernes tras la eliminación del Atlético de Madrid en Champions League a manos del RB Leipzig. Una derrota inesperada que deja a los rojiblancos fuera de la disputa por la 'Orejona' en Lisboa, una ciudad casi maldita para el equipo del Wanda Metropolitano. El presidente colchonero quiso defender a Simeone al que apuntan las críticas tras este nuevo fracaso de su equipo.

Cerezo pidió en primer lugar "tranquilidad". "No nos salió el partido y nos tenemos que marchar a casa, pero por lo demás tranquilidad. Creo que hay un buen equipo lo sigo diciendo. No fue el partido, no fue nuestra noche y tuvimos la mala suerte de que nos metieron dos goles con las circunstancias que todos vieron", prosiguió.

Sobre el enfado de la afición rojiblanca tras el tropiezo europeo, Cerezo se mostró comprensivo ante un resultado que no esperaban en un momento con las expectativas puestas muy altas: "La gente está fastidiada, está mal porque la verdad es que no esperábamos ese resultado. El fútbol es así se dan estas cosas y así estamos", dijo.

Diego Simeone, durante el partido entre el RB Leipzig y el Atlético de Madrid REUTERS

Haciendo balance de la temporada dio una nota positiva al Atleti: "Yo creo que hemos hecho una muy buena temporada, nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final de la Champions, que no es ninguna tontería".

Muchos atléticos no estaban de acuerdo este jueves con las palabras que ahora ha dicho su presidente. El Atleti cierra la temporada tercero en Liga a 17 puntos del Real Madrid, eliminado en Copa del Rey por la Cultural Leonesa de Segunda B y cayendo en cuartos de Champions contra un rival, a priori, inferior a los de Simeone.

Guiño a Simeone

Sobre el técnico argentino quiso romper una lanza a su favor y cargó contra los que le cuestionan: "¿Por qué? El que hace las alineaciones es él. Quien le discuta la alineación que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él", concluyó.

Con estas palabras, Cerezo parece dejar claro que Simeone seguirá al frente del Atlético de Madrid otra temporada más. A lo largo de la campaña que recién acaba de terminar se ha venido rumoreando sobre si sería la última del Cholo al frente de los rojiblancos, pero el equipo mejoró en la segunda parte de la temporada aunque esta haya acabado en decepción por la eliminación de Champions a manos del Leipzig.