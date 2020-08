El Leipzig elimina al Atlético y acaba con el sueño de la Champions de la Covid-19

No. A la tercera tampoco fue la vencida. Se acabó la especulación con que era su año por lo extraordinaria que es esta edición de la Champions League. El Atlético de Madrid ha caído eliminado ante el RB Leipzig después de que un español, Dani Olmo, metiera la cabeza a un centro de Sabitzer y un disparo de Adams tocase en Giménez y se metiera en la portería de Oblak. A los golpes y a intenciones, ganaron ellos. Joao Felix lo intentó, pero él solo no pudo contra la estrategia germana. [RB Leipzig 2-1 Atlético de Madrid: Narración y estadísticas]

Los de Julian Nagelsmann se impusieron inspirados en un imponente Dayot Upamecano desde la defensa, un Kevin Kampl muy inteligente y un Dani Olmo oportuno. En la banda derecha, la izquierda para los alemanes, Angeliño encontró un amigo en Kieran Trippier, que no jugó su mejor choque como rojiblanco. Tampoco fue el mejor partido de Marcos Llorente, a pesar de su insistencia continua. Diego Costa no compareció a un partido en el que se necesitaba el carácter que siempre le caracterizó.

Empate a los golpes

El Atlético comenzaba el partido contra las cuerdas. Primero una jugada de Angeliño por la banda izquierda acababa en córner, que propiciaría un balón al área que remató Halstenberg a bocajarro que se iría por encima de la portería de Oblak. Los rojiblancos estaban viendo cómo empezaba agobiando con la presión el equipo alemán, por lo que la paciencia a la hora de sacar el balón sería primordial.

Dani Olmo celebra su tanto ante el Atlético de Madrid REUTERS

Dentro de esas variables que alterna Simeone está la del 'Atlético Aviación' y apareció en el partido por medio de Stefan Savic, que hizo estirarse a Gulacsi dando el primer aviso de los madrileños. El factor desequilibrante de los rojiblancos en este partido tenía que ser la banda izquierda con Lodi y Carrasco y tardarían diez minutos en demostrarlo. El belga recibió en el área del brasileño y su disparo fue despejado por el guardameta húngaro.

Saúl pidió un penalti por un leve contacto de Gulacsi en la jugada posterior. Después de cinco minutos en los que no paró el juego, el colegiado no indicó nada punible. El partido estaba especialmente trabado. Una gran multitud de faltas por los dos lados terminó con un tremendo cabezazo entre Halstenberg y Savic que terminó con sangre en los dos casos. Los colchoneros no se esperaban que esta primera batalla europea fuera a ser tan complicada.

La primera parte era para medirla a los golpes, no solo por los que se estaban dando, si no porque el marcador lucía el cero a cero inicial. Igual de clara fue la primera del Leipzig que la de Carrasco. A Simeone le estaba costando dar con la tecla. Ni Marcos Llorente estaba apareciendo, ni Diego Costa encontraba en ataque opciones claras. Las opciones parecían en el juego aéreo, como en el caso de los alemanes.

Adiós al sueño

Los rojiblancos no propusieron nada nuevo al inicio de la segunda parte y el Leipzig seguía igual de cómodo. Tanto era así, que una buena acción de Sabitzer acabaría en la portería de Oblak. El austriaco la puso suave al área y Dani Olmo, de cabeza y sin oposición, introdujo el balón en las mallas. Los alemanes se ponían por delante en el marcador y tocaría remar aún más.

De rebote.

Este es el gol que echa al Atlético de Madrid de la Champions. #VolverEsGanar pic.twitter.com/QJKbm0kk7b — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 13, 2020

El recurso no podía ser otro: el fichaje más caro de la historia del club. Joao Félix entraba al campo para buscar la remontada. Entre líneas el portugués estaba apareciendo, ya fuera a la contra o elaborando el juego. Pero Gulacsi no estaba viendo ningún disparo contra él. Quedaba media hora, pero las sensaciones tampoco invitaban al optimismo entre la parroquia colchonera.

Joao era el distinto. Cuando cogía el balón en campo contrario, los rojiblancos tenían una oportunidad. Volvió a llegar tras un tremendo caño que dejó solo a Carrasco dentro del área, pero su control no fue demasiado bueno y el balón terminaría saliendo por la línea de fondo. Félix quería que esta fuera su noche y, en otra internada, recibió una entrada de Klostermann en el área y forzaba el lanzamiento desde los once metros. El portugués marcaba y empezaba otro partido.

Simeone sumaba a esta revolución a Álvaro Morata, como ya hiciera frente al Liverpool. El delantero estaba descargando todos los balones que le llegaban y, buscando permanentemente al pequeño astro portugués, los rojiblancos volvían a poner el peligro en la portería del Leipzig. Pero el Atlético tenía un agujero en la banda derecha con Trippier y lo volvería a pagar.

Una subida por la banda izquierda de Angeliño terminaría en los pies de Tyler Adams, que había entrado en la segunda parte. El estadounidense dispararía contra la portería de Jan Oblak que, con toda la mala fortuna, vería como el balón golpeaba en Giménez y no podía hacer nada para evitar que entrase en la portería. Bajonazo tremendo cuando los rojiblancos mejor estaban. Adiós al sueño de la Champions de la Covid-19.