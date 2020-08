Pedro dice adiós al Chelsea: "He sido muy feliz, me habéis hecho sentir como en casa"

Pedro Rodríguez no volverá a jugar más con el Chelsea. La temporada ya ha acabado para el equipo londinense después de la derrota, nuevamente, ante el Bayern Múnich en los octavos de la Champions League para confirmar su eliminación de la máxima competición continental.

El futbolista español acababa contrato que le unía al club de Stamford Bridge el pasado mes de junio, pero la suspensión de las competiciones, tanto la Premier como la Champions, por la crisis del coronavirus y su posterior reanudación provocaron que continuase jugando para el Chelsea hasta el final de la 2019/2020 para ellos.

Ahora sí, Pedro Rodríguez se despide del que ha sido su equipo durante los últimos cinco años. El canario se convirtió en una de las estrellas del panorama en el Barcelona de Pep Guardiola, pero decidió dejar atrás el Camp Nou para jugar en la Premier League. Una apuesta que le salió bien, pero que ahora se acaba.

"Tras cinco años maravillosos mi etapa en el Chelsea FC toca a su fin. Muchas gracias a la directiva del club, a los entrenadores y compañeros en este tiempo, y por supuesto a la afición: gracias por la experiencia de pertenecer a vuestra gran familia. He sido muy feliz, me habéis hecho sentir como en casa", escribió en sus redes sociales.



"Ha sido un placer y un honor jugar para este gran club y ganar la Premier League, la FA Cup y la Europa League, así como haber competido en una de las mejores ligas del Mundo. Sin duda acerté en la elección, me llevo recuerdos maravillosos e inolvidables. Nuevos desafíos y triunfos llegarán seguro", continúa el comunicado de su adiós.



"Me despido muy satisfecho con esta etapa de mi carrera que concluye, y a la vez muy ilusionado con la nueva que comienza. Gracias y mucha suerte en el futuro", finaliza un Pedro Rodríguez que se lleva el cariño de toda la afición de los blues, de hecho leyendas como John Terry le han querido desear lo mejor.

