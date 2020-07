Dr. Lariño, médico del Dépor, sobre el Fuenlabrada: "No creo que haya cometido una atrocidad"

Los jugadores del Fuenlabrada siguen confinados en su hotel en La Coruña, mientras que la polémica en Segunda con LaLiga, el Deportivo y el resto de clubes que se han quejado deja al equipo madrileño en una situación de absoluta incertidumbre de cara a su futuro. Aunque todo esto, quizás, ha dejado en un segundo plano la salud de los infectados del 'Fuenla', que son un total de 26.

Sobre esto mismo ha hablado el Doctor Carlos Lariño, que ha respondido a unas preguntas de La Razón y ha querido liberar de culpa a la plantilla del Fuenlabrada e, incluso, ha hablado alabado el protocolo de LaLiga que ha permitido acabar la temporada en Primera División y en Segunda, a falta de resolver el 'caso Fuenla'.

"Yo ya me salto lo del fútbol, me salto lo del descenso, lo de qué va a pasar el año que viene. Ahora de lo que tenemos que estar pendientes es de que esto no se propague más y de que los que están con el virus no se pongan malitos. Tenemos que estar pendientes de la salud, porque esta gente está fuera de casa, porque está psicológicamente muy tocada, porque están con las redes sociales y ven todo lo que pasa y están los pobres encerrados en una habitación, aunque sea un hotel de cinco estrellas. Los pobrecines", dijo sobre la salud de los jugadores del Fuenlabrada.

Y siguió poniendo el foco en ellos, a los que quita de responsabilidad ante el machaque que están recibiendo estos últimos días: "Al fin y al cabo son compañeros, podríamos ser nosotros perfectamente. Porque esto le podía haber pasado a cualquier equipo. No creo que hayan cometido ninguna atrocidad", aseguró.

El protocolo de LaLiga

Del protocolo de LaLiga solo tuvo buenas palabras: "Es encomiable. El protocolo es exhaustivo, las medidas que han tomado eran excepcionales, los viajes eran encapsulados en una burbuja, no tenías contacto con nadie, en el hotel estabas aislado en una habitación, no utilizabas ni el mismo ascensor. Lo que hay que ver es que el virus está por encima de todo eso. No lo puedes parar. Tuvimos la suerte de que la competición se desarrolló en la parte baja de la ola epidémica. Había muy poca seroprevalencia de virus en la gente y muy poca posibilidad de contagiar. Ahora volvemos a repuntar y cuando vuelves a repuntar es imparable. Hasta que tengamos la vacuna va a haber que andar con mucho cuidado"

También habló de su experiencia durante la pandemia: "Fue durillo porque cuando los abuelos te veían entrar con el traje y estaban malitos las miradas eran difíciles de mantener. Fue distinto. Los futbolistas son pacientes jóvenes, sanos y en su mayor parte asintomáticos. Aparte, a estos le da un mareo a uno y está ingresado en el hospital con todas las protecciones del mundo", contó.

