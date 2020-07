José María del Nido vuelve a postularse como presidente del Sevilla

Se viene un terremoto en el Sevilla FC. José María del Nido está planteando su regreso a la presidencia del club de fútbol andaluz. El que fuera máximo responsable de la entidad entre el año 2002 y 2013, según ha informado el Diario de Sevilla, estaría estableciendo alianzas con accionistas de peso y José Castro, actual mandatario, habría mostrado su preocupación por estas maniobras de la que ha tenido conocimiento.

Del Nido, según esta información, tendría el apoyo del accionista extranjero que tiene un 12 por ciento de las acciones, 'El Americano', y el de José Gómez Miñán, del grupo Utrera, además de otros pequeños inversores. En total, el abogado que pasó por la cárcel durante tres años por el caso 'Minutas' tendría un 42 por ciento del accionarado del club a su favor.

Tanto es así que no tiene pudor de hablar de este rumor en público. Twitter se hizo eco de una conversación telefónica del expresidente donde dejaba claro que él iba a ser el próximo máximo responsable del Sevilla. "Lo que sí te digo otra vez es quién va a gobernar. Eso lo tengo clarísimo. Y ha llegado el momento de hacerlo", le explicaba a una persona a la que también le decía que iba a tener su lugar.

Del Nido gobernando el @SevillaFC desde el chiringuito. Vuelve el presidente delincuente. Estilo SevillaFurborClú. El circo de Nervión. No escucharás nada de esto de la #biriprensa. #Trabajanparaellos pic.twitter.com/kOo2edEnsa — El Perro Verde (@frafernu) July 23, 2020

"Cuando entre otra vez te voy a dar tu sitio, no porque tengas más acciones sino porque te lo mereces. Me dices lo que quieres, dos consejeros, tres, trescientos. No te lo voy a discutir. Lo que tú quieras. El que va a gobernar el club soy yo", sentenciaba la voz del expresidente captada por un aficionado sevillista en un chiringuito de la ciudad hispalense.

Esto amenaza la existencia de ese pacto de paz social que se firmó en noviembre de 2019. Este acuerdo cordial entre las grandes familias sevillistas, representadas de un lado por José Castro y de otro por José María del Nido, con Rafael Carrión como testigo de privilegio parecía haber frenado cualquier posibilidad de que regresara a la primera plana deportiva. El expresidente parece que está a punto de romperlo unilateralmente. Si da el paso, la situación se derivaría a una Junta General Extraordinaria o incluso el asunto podría llegar a los tribunales andaluces.

Tercer grado

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Huelva otorgó a José María del Nido el tercer grado debido a la "excelente evaluación global del centro" y su "plena integración familiar, social y laboral" el pasado 13 de junio de 2017. Antes, entre el mes de abril de ese mismo año y 2014, estuvo en la prisión de Huelva. Fue condenado a siete años, pero su buen comportamiento le liberó antes de la pena privativa de libertad y la sustituía por la estancia en el Centro de Inserción de Sevilla, donde solo iba a dormir.

