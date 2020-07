De Dani Parejo a Rodrigo: Peter Lim y Murthy sacan la 'lista negra' del Valencia

Nuevo golpe de volante en el Valencia. Peter Lim y Anil Murthy han tomado la decisión de cambiar el proyecto actual y arrancar de raíz a los pesos pesados del vestuario. Después de acabar con Mateu Alemany, echar a Marcelino García Toral y provocar la dimisión de César Sánchez, el presidente de la entidad albinegra ha anunciado a los primeros jugadores que no continuarán la próxima campaña para comenzar una limpieza de vestuario con la famosa 'lista negra'.

Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro, Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia encabezan los nombres que no continuarán en el barco che desde la 2020/2021. Hablamos del capitán y líder del vestuario, del delantero por el que media Europa se peleaba y de tres jugadores que mejor han rendido dentro de las carencias que demostró el equipo durante la temporada y que encontraron en el descalabro ante el Atalanta en la Champions League su punto más crítico.

Esto no ha sucedido a raíz de la última derrota ante el Leganés, que complicó seriamente las opciones europeas del Valencia. Argumentando motivos deportivos y económicos, desde Singapur se dio la orden de avisar a los agentes de varios jugadores de que busquen nuevo destino. Esta lista la completan Jasper Cillessen, Mouctar Diakhaby, Eliaquim Mangala, Rubén Sobrino y Thierry Correia, que se sumarían a la salida ya prevista de Ezequiel Garay.

Piña de los jugadores del Valencia para celebrar el gol de Maxi Gómez ante el Valladolid EFE

Solo Carlos Soler, José Luis Gayá y Ferrán Torres permanecerían en el equipo como las principales bazas de la plantilla. De hecho, el último de estos aún no ha renovado y, desde el próximo mes de enero, podría abandonar la entidad a coste cero. La principal promesa del equipo junto a Kang In Lee amenaza con irse y no dejar ni un euro en las cuentas del Valencia. También cuentan con Maxi Gómez, Cristiano Piccini, Daniel Wass y Denis Cheryshev.

Del éxito al descalabro

La entidad celebró al temporada pasada un aniversario de ensueño con la consecución de la Copa del Rey y la clasificación para la Champions. En una temporada, todo lo que se había construido ha sido derribado hasta el punto de que la dirección pretende que no quede ni rastro de esa generación que maravilló a los aficionados valencianistas.

La realidad es que durante la temporada estos pesos pesados (Parejo y Rodrigo sobre todo) han mostrado su disconformidad con los pasos que daba la dirección. La salida de Marcelino hizo mella en un vestuario que tenía su plena confianza en el técnico. Estos jugadores han mostrado en público, cada vez que iban mal las cosas y les ponían un micrófono delante, que lamentaban estos movimientos. Como ejemplo, las palabras del delantero tras la derrota ante el Athletic aludiendo a "el anterior del anterior" cuando le preguntaban por la llegada de Voro.

Guedes, situación especial

Se cuenta a priori con Gonçalo Guedes, pero no se desaprovechará la ocasión si llega una importante oferta por él. El chico del súper agente Mendes acumula muchos problemas en forma de lesiones y, esa gran inversión que se hizo para retenerle en la Costa Blanca cada vez es más difícil de defender. Si pueden recuperar la inversión, también se iría por la misma puerta que el resto de jugadores señalados.

