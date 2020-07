Manolo 'El del Bombo': "Siempre lo di todo por España, el Mundial también fue mi premio"

Si se habla de la historia de la Selección, no se puede obviar la figura de Manolo 'El del Bombo'. Este ferviente seguidor de La Roja lleva más de 50 años detrás del equipo nacional yendo allá donde jugase ya fuera un amistoso, un partido oficial, un encuentro de clasificación, una Eurocopa, un Mundial o una Copa Confederaciones. Es el aficionado de España por antonomasia.

Manuel Cáceres (Ciudad Real, 1949) es también seguidor del Valencia y siempre regentó un bar cerca de Mestalla donde fue creando su particular museo del fútbol nacional y de la Selección. Tras la crisis del coronavirus no le ha quedado más remedio que jubilarse a sus 71 años, pero la pasión por el combinado nacional no la apaga ninguna pandemia.

Fue uno de los españoles que estuvo en Johannesburgo, en el Soccer City, viviendo esa histórica cita para el país. Y eso que su andadura en aquel Mundial que terminó levantando Iker Casillas gracias al gol de Andrés Iniesta en la prórroga ante Holanda empezó con mal pie. Manolo tuvo que volver a España por culpa de unos problemas físicos, aunque pudo regresar al país para la semifinal y la gran final.

EL ESPAÑOL recuerda con él la cita que marcó su vida junto a su bombo, el símbolo de este aficionado que siempre le ha acompañado. El que utilizó durante la cita de Sudáfrica sigue en ese bar que ya no regenta. Tras este período complicado que hemos pasado todos por culpa del Covid-19, este sábado será un momento de alivio recordando esa increíble experiencia que fue el primer título Mundial para España.

Diez años ya de ese Mundial, algo inolvidable para Manolo 'El del Bombo'

Llevaba 10 mundiales, yo pensaba que moría y no éramos campeones pero al final hubo suerte, lo que no habíamos tenido en otros campeonatos en los que mereció más España. Me acuerdo muchísimo porque me puse enfermo, me vine a España, volví a la semifinal y final... fue inolvidable ese momento.

Un momento de tensión imagino

Ponerme enfermo, venirme para España... pensé que no podría volver. Al final me recuperé, volví a la semifinal, vi en directo el gol de Puyol y luego el de Iniesta.

Es que nadie pensaba que podíamos llegar tan lejos a pesar de ganar la Eurocopa dos años atrás

Mi familia, siempre que iba a una Eurocopa o un Mundial, me decía: "Manolo, llévate poco dinero porque vais a volver en seguida". Siempre habían tenido razón, pero he tenido suerte de ver ganar la Eurocopa, luego el Mundial y luego la otra Eurocopa. El fútbol es suerte y allí la tuvimos.

¿Cómo fue su experiencia en Sudáfrica? ¿Qué recuerda?

Lo recuerdo muy bien, la gente se portaba muy bien conmigo. Ya había estado antes en Sudáfrica, había estado rodando un anuncio para una cerveza de Polonia. El cariño de la gente porque todo el mundo te conoce gracias al cariño que me tenéis desde la prensa... Para mi fue lo máximo, como para todos los españoles.

"Mi familia, siempre que iba a una Eurocopa o un Mundial, me decía: Manolo, llévate poco dinero porque vais a volver en seguida"

¿Cómo fue el momento en el que acaba la semifinal y España está en la final?

No nos lo creíamos, casi toda España tampoco se lo creía. España siempre ha tenido buenos jugadores, pero hacía falta suerte. La que no tuvimos en otros momentos, la tuvimos en ese momento.

¿Recuerda cómo vivieron la final?

Recuerdo en la final al padre de Mata corriendo por toda la grada que parecía que había marcado él. Cuando pitaron el final, Alvarito, el hijo de Vicente, quería saltar al campo a celebrarlo también y celebrarlo con su padre. Fue una alegría tan tremenda...

Y el bombo también lo vivió

El bombo siempre conmigo. Después de todo lo que había vivido conmigo, por fin pudo sonar cuando ganamos las dos Eurocopas y el Mundial.

¿Está bien después del robo?

Sí, sí. Gracias a los militares de la armada que lo encontraron y lo llevaron a la Federación para que me lo enviaran.

¿Lo tiene guardado a buen recaudo?

Sí, yo tengo cuatro bombos. Los tres con los que ganamos los títulos los tengo colgados en el bar. Yo ya no tengo el bar, pero los que lo llevan ahora los tienen ahí.

Las consecuencias del coronavirus...

Pues sí. Se me complicaron mucho las cosas porque yo siempre lo he dejado todo por el fútbol. Luego se complicaron con el hecho de que no hubiera partidos en Mestalla. Después de los cuatro meses en los que estuvimos parados, decidí dejarlo con 71 años. El dinero no tiene importancia, lo importante es que te quiera el público allá por donde vas. He estado en todas las Eurocopas, en Mundiales, he estado 50 años representando al país por todo el mundo y eso es muy bonito.

¿Qué recuerda de la noche en la que se ganó el Mundial?

Fue demasiado. Si antes del partido ya la estábamos armando, después no te digo nada... A mi no me gusta molestar a los jugadores. Fuimos a felicitarles y ya está. Subimos al avión y había mucha juerga entre ellos. Yo estaba más con los periodistas. Lo pasamos todos muy bien.

¿Alguno le cogió el bombo?

No lo recuerdo, pero seguro. Soy muy amigo de todos, pero tengo más amistad con la familia de Iniesta y de Torres. Pero vamos, soy amigo de todos.

"La Federación aún no me ha llamado, espero que algún día me llame. Me emociono. Yo lo que quiero es que el año que viene vayamos a la Eurocopa y la Federación me lleve como siempre me ha llevado"

¿Fue más especial porque marcó Iniesta?

Pues sí. Yo me hubiera alegrado igual porque lo marcara Iniesta o Casillas. Para mi son todos igual. Los que ganaron y los que jugaban hace 40 años. Con los entrenadores me pasa lo mismo, hay la misma amistad.

¿Cómo es esa relación con la familia de Iniesta?

Recuerdo un día que España jugó en Albacete. Me invitaron a almorzar y todo. Pasé por el pueblo de los padres de Iniesta. No encontraba ningún sitio donde tomar café. Llamé a los padres de Iniesta y allí estaba toda la familia. Me invitaron a comer, saqué el bombo... tengo mucha amistad. Están cerca de Valencia y he ido varias veces allí a Albacete.

Ellos y me imagino que más jugadores se han preocupado por su estado en estos días, ¿no?

Sí. Les tengo mucho cariño a todos y se lo agradezco mucho. Lo hemos pasado muy mal, lo he dado todo por el fútbol. La Federación aún no me ha llamado, espero que algún día me llame. Me emociono. Yo he representado a España por el mundo y eso es lo que me llena. Yo lo que quiero es que el año que viene vayamos a la Eurocopa y la Federación me lleve como siempre me ha llevado.

La Federación no me cobra el avión, el hotel ni las entradas. Yo pago todo. Y luego cuando hago publicidad, por ejemplo, llevo a 16 personas conmigo. Me he gastado el dinero por España y me lo seguiré gastando.

Al final este recuerdo del Mundial hace que pasemos mejor este mal momento

Pues sí. Yo voy por cualquier sitio del mundo y hay españoles por todo el mundo. Siempre me recuerdan lo de Iniesta, el Mundial... Siento mucho orgullo de haber animado a España durante tanto tiempo.

