Tremenda pelea al final del Getafe - Villarreal: la policía tuvo que separar a los jugadores

Calentito el partido entre Getafe y Villarreal. El pitido final y la consecuente confirmación de la victoria del 'submarino amarillo' dio rienda a un cara a cara entre Nyom y Barbosa que acabó con los futbolistas de uno y otro equipo enfrentándose. Tuvo que intervenir la policía para mandar a todos ellos a vestuarios.

El encuentro prometía. Dos equipos luchando por jugar competición europea. Mientras los de Castellón aún tienen opciones de entrar en la Champions League, el conjunto azulón no quiere perder la oportunidad de poder volver a disputar la Europa League. La tensión era máxima y al final... pasó lo que pasó.

El marcador no se movió a lo largo de los primeros 66 minutos. Fue entonces cuando Estrada Fernández señaló el punto de penalti por vez primera en el choque. Santi Cazorla no falló y el Villarreal se puso por delante en el luminoso. Después llegó el tanto del empate ya en el 80', obra de un Hugo Duro que estrenó su cuenta goleadora en Primera División.

Sin embargo, tan solo seis minutos después, otra vez un penalti a favor del 'submarino amarillo'. El VAR avisó al colegiado y Estrada Fernández después de ver las imágenes en la pantalla no dudó en señalar la pena máxima. Otra vez Cazorla marcó desde el punto de los once metros y volvió a colocar a los suyos por delante. Ya en el descuento fue Rubén Peña el que colocó el 1-3 definitivo.

Los jugadores del Villarreal celebran el gol de Cazorla ante el Getafe EFE

Después de que Estrada Fernández señalase el final del encuentro, comentó el primer encontronazo entre Nyom y Barbosa, a los que siguieron sus respectivos compañeros y miembros de los cuerpos técnicos para intentar separarlos. A ellos se tuvieron que unir las fuerzas y cuerpos de seguridad para, finalmente, todos acabar enfilando el túnel de vestuarios.

Sospechas del Getafe

A la tangana se refirió un 'calentito' Hugo Duro después de lo sucedido: "Son partidos de mucha tensión. La circunstancia del partido ha hecho que al final se calienten los jugadores, pero son cosas del fútbol. Está arreglado y espero que se olvide esta parte".

"Nos vamos jodidos, por cómo ha sido el partido. El primer penalti yo escucho que no es y el árbitro está parado cinco minutos sin ir a revisarlo. Al final no sabemos cómo funciona el VAR. En el segundo no tarda nada en ir a revisarlo. Nos vamos con malas sensaciones", continuó denunciando el futbolista azulón.

Para finalizar verbalizando una sospecha que tal vez fue el detonante de la tangana: "No sé, los rivales también juegan y nosotros estamos en un buen estado de forma. Son cosas que antes salían y ahora igual no, pero vamos a luchar hasta el final, estamos ahí arriba, aunque haya alguno que no quiere que nos metamos en Europa".

Reacción de Cazorla

El asturiano y goleador por partida doble también habló sobre lo sucedido tras el final del encuentro: "No lo sé bien, son momentos de tensión. Es lo malo del fútbol que se va a muchas revoluciones. Esperemos que se quede ahí". Intentó cerrar ese tema y hablar de los objetivos de su equipo: "No renunciamos a nada, vamos a ir pensando en ganar todos los partidos. El Sevilla tiene un partido complicado esta jornada contra el Athletic".

[Más información: Narración y estadísticas del partido entre Getafe y Villarreal de la jornada 35 de La Liga]