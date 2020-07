Quique Setién y su falta de relación con Messi: "Hablamos lo que tenemos que hablar, sin más"

El técnico del FC Barcelona Quique Setién pasó por rueda de prensa para analizar el choque de su equipo frente al Villarreal. El equipo amarillo llega en plena lucha por los puestos europeos y con una victoria frente al conjunto culé podría dar un paso de gigante en su objetivo además de decidir media liga en favor del Real Madrid.

El entrenador cántabro habló también de su relación con Leo Messi, que no pasa por su mejor momento: "Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más. No especularé con esto porque no le he escuchado. No tengo constancia de que él haya dicho nada".

Setién también fue preguntado por la situación de algunos jugadores de la plantilla, especialmente Griezmann y Suárez: "Está bien, he intercambiado algunas palabras con él. Es un grandísimo profesional. Puede entender esta situación porque la vivió antes. Es profesional y un chaval extraordinario. No le afectará porque es muy positivo. Podremos contar con él al cien por cien", afirmó sobre el francés.

"He hablado de jerarquías, pero no he hablado de ser indiscutible. Griezmann es un grandísimo jugador e importante para el equipo. Cuando juega él me preguntáis por Ansu y al revés. Todos no pueden jugar. No soy caprichoso, tengo en cuenta la jerarquía pero en un club como el Barça donde hay tantos no todos van a poder jugar".

Sobre el uruguayo y su estado físico, Setién dijo: "Es un jugador que tiene que estar en el campo porque da muchos goles. Tenemos confianza en él. Hay momentos en los que podría descansar, pero depende de las circunstancias".

El entrenador del FC Barcelona analizó también lo que espera de su rival: "El que estamos viendo, esa es la realidad. Es de los mejores equipos que han vuelto tras el confinamiento. Hacen bien las cosas, tienen talento y se defiende bien. Nos comprometerán mucho. Están en un muy buen momento, pero nosotros hicimos un muy buen partido ante el Atlético de Madrid".

"El equipo se ha dejado puntos, pero ha jugado para merecer más. Lo que influye es el resultado. Ante el Atlético estuvimos bien y ante el Celta empatamos por un acierto de Aspas. Tenemos vida todavía".

Setién también fue preguntado sobre su futuro y sobre la importancia que cree que tiene el partido para él: "Lo he vivido otras veces. No se puede controlar. Este es el circo en el que estamos y lo aceptamos. No me desgasto en leer ni escuchar el ruido que me consta que hay". Tampoco quiso afirmar nada sobre la reunión con la directiva: "No desvelaré las conversaciones de ese día. No percibí que estuviera en peligro".

El cántabro piensa que todos los equipos les estudian, pero que ellos tienen sus armas: "Hay una parte del fútbol que controlamos los entrenadores y otras que controlan los jugadores con sus aciertos y errores. Los que lo deciden todo son los jugadores. Hay un porcentaje de azar en este deporte que influye mucho, como el gol de Aspas, que normalmente no entraría y esa es la diferencia entre ganar una Liga o no ganarla".

Además, prefirió reservarse su opinión sobre las polémicas arbitrales: "Desde la percepción de ahora hay cosas que te llaman la atención. Pero esas opiniones me las reservo porque el prisma es poco objetivo. La polémica siempre existirá".

"En cada club hay sus jerarquías y escalones que se ganan con el tiempo a base de rendimiento. A mí no me han impedido, me han ayudado a tomar decisiones y tener las cosas claras. No quiero imponer, quiero convencer".

"Tendríamos que estar empezando la temporada, pero las circunstancias se han dado de la manera que se han dado. La prioridad está en los partidos. No son temas que vaya a comentar públicamente, opero voy hablando con la dirección deportiva del club. No es agradable que se especule con el futuro de los jugadores".

