Messi se saltó el protocolo sanitario de LaLiga tras el Sevilla - Barça

El protocolo de LaLiga se ha convertido en un dolor de cabeza. Cumplirlo a rajatabla se está convirtiendo en un imposible para los futbolistas, ya sea por lances del juego o despistes suyos. El último en no cumplir uno de sus puntos ha sido nada más y nada menos que Leo Messi. Una imagen muestra el fallo del delantero argentino tras el partido que enfrentó al Barcelona contra el Sevilla.

Messi dialogaba a solas sobre el terreno con su compatriota Éver Banega. Lo hacía sin camiseta y, ni rastro de la suya, con una de un futbolista rival cargada al hombro. El '10' del Barça debió intercambiar su camiseta con un sevillista, práctica habitual en el mundo del fútbol, pero que no está permitida en la 'nueva normalidad' del fútbol español.

Si bien en algunos puntos el protocolo hace recomendaciones, en este caso deja bien claro lo que se tiene que hacer con las camisetas y las equipaciones tras un partido. Todos los futbolistas deben entregarlas a los utilleros de su equipo que se encarguen del material deportivo, que se encargan de envolverlas en bolsas individuales y desinfectadas.

Si bien luego Leo pudo haber entregado la camiseta del rival para que se desinfectara como el resto de las equipaciones de su equipo, el protocolo dictamina los pasos a seguir. Un descuido de Leo, que no ha sido el único que se ha visto desde que hace más de una semana regresara el fútbol español. Como en su caso, la mayoría se han tratado de leves descuidos que van en contra de las exigentes medidas sanitarias impuestas por la patronal para que se pudiera volver a la competición.

Ya se han visto charlas sin distancia de seguridad entre entrenadores en las áreas técnicas, futbolistas que tiran sus mascarillas al suelo tras el pitido final o un espontáneo que saltó al césped de Son Moix durante el partido que enfrentó al Mallorca y el Barcelona. Este último sí fue considerado como un error grave contra el protocolo a ojos de Javier Tebas, presidente de LaLiga.

La preocupación de Tebas

"Salvo el incidente del campo del Mallorca el fin de semana pasado, lo valoro positivamente (la vuelta del fútbol). Invadir el terreno de juego fue gravísimo porque no solo incumple las normas sino que en estos periodos en los que hay que tener cuidado, no hay que poner en riesgo la salud de los jugadores", dijo Tebas hace dos días sobre aquel incidente.

Y añadió: "Hay un margen de error y tienes que reducir el riesgo al máximo. Los jugadores están en una zona verde donde está eliminado el contagio pero quién dice que no ha habido algo excepcional. La clave es disminuir el riesgo de contagio, incluso si tiene que llegarse al absurdo. Hemos visto los rebrotes en Pekín o en Alemania. Aunque no haya una vacuna, en el sector estaremos tomando medidas aunque. Ya dije que era más difícil contagiarse en un partido de fútbol que en un supermercado y se me criticó".

