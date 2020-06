El PSG anuncia que Cavani y Thiago Silva no seguirán en el equipo la próxima temporada

El director deportivo del París Saint-Germain (PSG), Leonardo, ha confirmado la salida del uruguayo Edinson Cavani (33 años) y el brasileño Thiago Silva (35) del club al final de la temporada, según dio a conocer este sábado la prensa francesa.

En una entrevista a Le Journal du Dimanche, que aparece este domingo, Leonardo confirma la noticia de Silva, que hasta esta semana eran rumores, y la información sobre Cavani.

"Ha sido una decisión muy difícil. Son jugadores que han marcado la historia del club: siempre nos preguntamos si hay que seguir una parte del camino juntos o si es mejor evitar el año de sobra. Las historias eran muy bonitas, pero sí, llegamos al final", dice Leonardo en una respuesta, avanzada por el semanario.

Según el director deportivo era la decisión "lógica", tanto a nivel económico como con miras a la generación que viene.

Thiago Silva (PSG) REUTERS

"Puede que nos equivoquemos, no sé, nunca es el momento perfecto. Ahora, la Liga de Campeones está aún en el horizonte y la idea es continuar la competición con ellos hasta finales de agosto", apuntó.

Las críticas de Rothen

Parece que la salida de ellos no será traumática para nadie. Sobre esta noticia ha hablado un ex del Paris Saint-Germain. Jerome Rothen, ex del PSG, fue muy duro recientemente con Thiago Silva en sus declaraciones: "Su marcha tiene sentido, durante un poco ofreció lo que tenía que dar, pero durante su ciclo ha habido errores y ha recibido bofetones de los que es responsable, más siendo el capitán del equipo y ganando un salario importante".

"Nunca ha sido como Sergio Ramos o Van Dijk, en ningún otro sitio hubiera ganado el dinero que se ha llevado en París; es un buen jugador, pero limitado a nivel mental", añadió Rothen, quien también fuera internacional con la selección de Francia, en declaraciones para RMC Sport.

"Cuando le pagas tanto a un jugador, esperas que transforme también a los que tiene alrededor; si fuera por mí me ahorarría los dos meses de contrato aún que tiene hasta agosto, estuvo 'llorando durante todo el año para renovar, incluso su mujer se metió en ese asunto, y luego ha sido el primero en no aceptar la rebaja de los salarios por la crisis de la pandemia", sentenció Rothen.