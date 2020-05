Crece el optimismo en la UEFA: "La temporada europea estará terminada en agosto"

Aleksander Ceferin ha hablado en beIN Sports tras la vuelta de la Bundesliga este fin de semana. El presidente de la UEFA se ha mostrado optimista ante esta noticia y cree que pronto podrán seguir sus pasos otras competiciones europeas. Sin fechas confirmadas, el máximo mandatario del organismo pone fin a la temporada en agosto.

"Tenemos una idea, pero tenemos que esperar a que el comité ejecutivo de la UEFA confirme las fechas. Puedo decir que la temporada europea estará terminada, si todo está como está ahora, en agosto", dijo Ceferin. "Tal y como están las cosas ahora, estoy seguro de que podemos terminar la temporada europea y esto significa las competiciones de la UEFA", añadió en referencia a Champions y Europa League.

"Creo que la mayoría de las ligas terminarán la temporada. Las que no lo hagan, es su decisión. Pero aún así tendrán que jugar las eliminatorias previas si quieren participar en la competición europea de la UEFA", dijo. En caso del PSG ya se aclaró esta semana que no deberá jugar la fase previa y estará clasificado directo.

Los franceses y la Champions

Si hay preocupación en torno a los equipos franceses que siguen con vida en la Champions y no jugarán antes en su liga, cancelada: "El París Saint-Germain y el Lyon (si supera a la Juventus en octavos tras ganar 1-0 la ida en casa) tendrán que organizar (partidos) en Francia", dijo.

Y añadió: "Si esto no es posible, tendrán que organizarlo en un terreno neutral. Si no pueden jugar en su país, entonces tendrán que organizarlo en un terreno neutral. No veo la razón por la que las autoridades francesas no les permitirían organizar un partido sin espectadores, pero veremos. Está fuera de mi alcance".