Las confesiones de Joaquín a Kiko Rivera: su sueño de ir a Cantora, su encuentro con Lopera...

Joaquín es uno de los jugadores que más provecho le está sacando a las redes sociales durante la cuarentena. El capitán del Betis está muy activo en Instagram y la última suya ha sido compartir un directo con Kiko Rivera. La charla que mantuvieron estuvo cargada de momentos muy divertidos y no se lo quiso perder hasta Sergio Ramos.

Tuvieron tiempo hasta de 'quedar' un día en Cantora. No debía ser la primera vez que hablaban sobre ello y Joaquín le recordó al hijo de Isabel Pantoja que en alguna ocasión le había pasado una foto cuando pasaba por allí con el coche.

"Me encantaría ir a Cantora un día que podamos porque aquello es santuario del toreo. Cuando voy para Zahara, siempre me gusta pasar por allí", le dijo Joaquín a Kiko. Y el Dj le respondió invitándole delante de todos: "Allí tienes tu casa y si no estoy yo, está mi madre, que le va a dar mucha alegría verte y seguro que nos está viendo", dijo.

Joaquín también habló en el directo de su peculiar relación con Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Betis durante su primera etapa en el club verdiblanco. Sobre el famoso viaje a Albacete dejó el misterio en el aire, pero promete que contará todos los secretos más adelante en el futuro.

"Cuando escriba mis memorias os enteraréis de las cosas que pasaron ese día. Aquello es para escribir dos o tres libros. Lo que se puede contar lo sabéis todos, como lo de la reunión a las seis de la mañana, que me decía que era cuando él estaba más espabilado, ¿quién se reúne a las seis de la mañana?", contó Joaquín.

Joaquín también cuenta como fue su último reencuentro: "Hacía muchos años que no lo veía. 'Hombre Joaquín, que de tiempo sin verte, tú sabes que yo te he querido mucho y te quiero'. Cuando me iba le digo, adiós presidente y desde lejos me dice, 'Joaquín, aquí tienes un amigo, eh'", relató.

Otra de las anécdotas que recordó fue aquella fiesta de Halloween en el Betis de la que ya ha hablado en alguna ocasión: "No pudimos terminar la fiesta porque se encajó en el mejor momento. Estábamos todos, faltaría uno o dos, pero estábamos todos. Eso nos dio un poco de fuerza. Hicimos una cena de equipo en casa de Benjamín y luego se empezó a colar mucha gente", contó.