Rubiales: "El Barcelona no será campeón si no se juega más"

"Sería una injusticia dejar la clasificación así y vamos a decir 'no' a dejar nula la competición", este es el mensaje que ha querido dejar muy claro Luis Rubiales en su comparecencia pública después de la reunión con los presidentes de las diferentes federaciones territoriales.

Un mensaje que llega para tranquilizar a aquellos que tenían dudas sobre qué pasaría con La Liga después de este parón, por el momento de dos jornadas, por el aumento de infectados y fallecidos a causa del coronavirus en España. Se barajaban distintos escenarios y Rubiales ha querido aclarar que el objetivo es disputar las once jornadas que restan para el final.

"Nuestra propuesta es alargar el calendario lo que sea posible, en convivencia con LaLiga. Estamos para sumar todos. No terminar la temporada, darla por nula o contar solo la primera vuelta es una injusticia, cualquiera de los tres escenarios", ha señalado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Conceptos como "rigor deportivo" y "limpieza de la competición" han sido puestos de relieve por Luis Rubiales, quien ha querido mantener su mensaje de que La Liga se acabará, siempre con la fecha prevista del 30 de junio, aunque no descarta que pueda alargarse un poco más si fuese necesario.

"Si el 30 de junio hay partidos que quedan por disputar, lucharemos por que haya justicia e igualdad, los campeonatos se gana en el campo. Terminar con la clasificación tal cual está ahora es una injusticia. Impediríamos a los que están cerca a luchar por el título o salvar la categoría. No se puede asegurar que la clasificación que hay ahora será la que sea cuando acabe", ha comentado.

El Barça no será campeón si no se juega

Uno de esos escenarios que se hablaba era el de dar como campeón al Barcelona al ser el actual líder de la clasificación y también ser el primero de la tabla después de finalizarse la primera vuelta. Sin embargo, Rubiales ha dado portazo a esta opción: el que cante el alirón lo hará merecidamente en el campo.

Griezmann y Messi EFE

"La temporada 2019/2020 tiene que acabar con las mismas reglas y no cambiar, aunque la situación sea excepcional. No puedo garantizar que se vaya acabar antes del 30 de junio. Es injusto que se acabe la competición con la clasificación que está ahora, es decir, que el Barça no será campeón si no se vuelve a jugar", ha asegurado el presidente de la Federación.

También ha querido mandar un mensaje tranquilizador: "Desde la RFEF se van a tomar medidas una o dos semanas antes de que se reanude la competición. El comienzo queda supeditado a las autoridades sanitarias y gubernamentales cuando nos digan. La salud, la economía y las competiciones son los tres pilares que analizamos".

"No, no habrá Liga de 22. No es un escenario que consideramos. Lo justo es que los clubes que se hayan ganado subir, suban. Y los que tengan que descender, desciendan. A no ser que se nos obligue, no es algo que consideramos. Nosotros queremos justicia", ha reiterado Rubiales.

Tiende la mano a Tebas

El dirigente de la Federación ha señalado que aún no se ha reunido con Tebas: "En este momento está en juego el futuro del fútbol español. Estaríamos encantados de recibir a Javier Tebas o al que manda LaLiga". "Está en juego algo más grande que lo que es el fútbol, es la vida. Estamos recibiendo test cuando hay gente que de verdad los necesita. Yo mismo puedo recibirlos y es una medida que rechazo", ha añadido.

Sin fecha para la final de Copa

Otra de las bolas calientes es cuándo se celebrará la final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad. Luis Rubiales ha desvelado que aún no hay una fecha fijada para su celebración, aunque sí que habían hablado sobre la posibilidad de que se disputase el 31 de mayo.

