Clemente y los 'privilegios' de los futbolistas: "Tienen pisos grandes, entrenan en casa..."

El exseleccionador nacional, Javier Clemente, ha hablado a los micrófonos de Onda Vasca sobre la crisis del coronavirus que azota a nuestro país así como al resto de Europa. Reconoce que están siendo momentos duros para la población. "Un jugador con lo que gana en un año, si no se lo gasta, tiene para vivir varios, pero el que gane 900 euros al mes, no" .

El vasco reconoce también que los futbolistas afrontan esta crisis desde un lugar privilegiado. "Tienen pisos grandes y estarán entrenando en casa con menos problemas que los que viven en casas pequeñas y con un pasillo de dos metros", decía. A pesar de eso, anima a seguir con el confinamiento: "Hay que hacerlo y se hace. La solución es estar en casa como nos han dicho los que entienden. Con miles de casos más habría más muertes y el problema duraría mucho más tiempo. Hay que reducir los contagios".

"No hay problema en volver a arrancar el fútbol, las vacaciones le vienen bien a todos, eso nunca es malo", decía Javier en cuanto al parón liguero. "Sientan bien, los jugadores se van a cuidar". Pero reconoce que es "mucho peor cuando en verano los equipos se van a China o a Miami con dos días de entrenamiento, ahí sí que hay lesiones" afirmaba aunque cree que "ahora se abrirá la veda y todos empezarán a entrenar a la vez".

Javier Clemente dirigiendo un partido como entrenador Reuters

El que fuera jugador del Athletic Club también habló de cómo cree que afrontará el conjunto bilbaíno la crisis del coronavirus. "En el Athletic hay dinero para pagar a los jugadores, en otros sitios no sé, pero ese no es el problema por sus niveles salariales", comentaba. Y señalaba que le preocupa más "un taller que para y no tienen para comer".

Partidos a puerta cerrada

En cuanto a los partidos a puerta cerrada reconoció que "son un coñazo". Aunque admite que "si paran todos los equipos a la vez no es mayor problema, no es un perjuicio para los jugadores si les dejan ponerse en forma como en una pretemporada"

Eurocopa 2020

Por lo que a la Eurocopa respecta, Clemente no se muestra optimista. "Si esto va a durar uno o dos meses es complicado, pero es un problema menor, se hace en 2021 y punto", indicaba. Aunque lo que le "preocupa más es La Liga o las competiciones locales", reconocía argumentando que "si se empieza en junio no habrá vacaciones ya que seguido llega la siguiente temporada". Y aconseja que lo que habría que hacer es "juntar las vacaciones y acabar la competición con tres partidos por semana", sentenciaba el vasco.

[Más información: Italia toma el espíritu del Atleti contra el coronavirus: "Los hombres que buscan lo imposible"]