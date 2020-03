Un West Ham, casi en descenso, pide que esta temporada se declare "nula y sin efecto"

El West Ham United, a través de su vicepresidenta, Karren Brady, ha pedido que esta temporada de la Premier League se declare "nula" si no se puede terminar debido a la propagación del coronavirus.

En un artículo para el diario británico The Sun, Brady explicó que la suspensión o cancelación de la liga siempre ha sido "una certeza".

"No se puede evitar la posibilidad de que la Premier League, así como las categorías inferiores del fútbol inglés, tengan que ser canceladas y esta temporada declarada nula porque si los jugadores no pueden jugar, los partidos no pueden seguir adelante".

Brady cree que las esperanzas de la Premier League, de que el fútbol se reanude a partir del 4 de abril serían algo así como "un sueño".

"Lo razonable y justo sería declarar toda la temporada nula y sin efecto", añadió.

Esta decisión evitaría que el Liverpool ganase su primera Premier League en 30 años, pese a haber dominado la competición de principio a fin y tener 25 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado.

La Premier se reunirá este jueves para tratar la estrategia a seguir para el resto de la temporada.

