La Federación evaluará el 25 de marzo si termina La Liga con la clasificación actual

El campeonato nacional de La Liga ha quedado suspendido para las próximas dos semanas. La Primera y la Segunda División no se disputarán en las jornadas de este próximo fin de semana y del que viene por culpa de la crisis del coronavirus y para tratar de apaciguar las consecuencias de esta pandemia.

LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Fútbolistas Españoles han tomado la decisión de aplazar la jornada 28 y 29 de Primera División y la 32 y 33 de Segunda División justo antes de la hora que estaba prevista la reunión entre los tres estamentos. El positivo de Trey Thompkins, que ha provocado que toda la plantilla de fútbol se haya puesto en cuarentena, ha precipitado los acontecimientos.

Luis Rubiales ha comparecido ante los medios tras la reunión que se está llevando a cabo entre los tres organismos para comunicar los pasos que van a seguir. El presidente de la Federación, acompañado por los representantes de las otras entidades, han explicado que el próximo miércoles 25 de marzo habrá una nueva comisión delegada para tomar decisiones sobre el futuro de las competiciones.

Piña de los jugadores de la selección española ante Rumanía Reuters

Suspensión de la Eurocopa y Champions

"Se está hablando a nivel UEFA sobre todo con las categorías inferiores a nivel continental. Respecto al resto de competiciones, aunque sea Vicepresidente, le compete a UEFA desde Suiza a informar sobre lo que suceda con la Champions y la Eurocopa".

Quiénes son los positivos

"Los positivos los comunicarán los clubes, son datos médicos. Cada hora que pasa, esto cambia. Por lo tanto, no me corresponde hablar de quién ha dado positivo".

Terminar La Liga

"Estamos trabajando en qué pasaría si terminasen las competiciones hoy. No hay que crear incertidumbre. El 25 de marzo convocaremos una comisión delegada y ahí tomaremos decisiones".

"Vamos a trabajar en el caso de que no se puedan jugar todos los partidos. Tenemos cuatro niveles. Del rojo al verde. El rojo es que no se pueda terminar".

Los amistosos internacionales

"Dos de las Ligas más importantes están afectadas. UEFA tendrá que explicar el plan. Sabemos que UEFA prima por encima de todo la salud. En los próximos días se tomará una decisión".

Cómo afecta a las elecciones

"No estoy preocupado. Tenemos que solucionar otros temas importantes. La RFEF va a seguir funcionando administrativamente. De momento vamos a centrarnos en el coronavirus".

Copa del Rey en verano

"No lo pensamos de momento. La temporada acaba el 30 de junio. No se si se tomarán medidas excepcionales. Me parece una cuestión muy compleja. Barajamos tres opciones: jugar con todo el estadio lleno, que no se si es una opción realista aún, jugar a puerta cerrada, que tenemos nuestras reservas, y la opción de que no podamos jugarla".

Qué piensa Luis Enrique

"Nos ha dicho que los jugadores de la Selección no pueden sufrir el mínimo peligro por jugar partidos internacionales".

Por qué La Liga ha sido la última en suspender

"Había una resistencia obvia. Pero esto se tenía que hacer a través de una comisión delegada, por eso también se ha retrasado. Al final se han alineado".

¿Volverá a haber fútbol?

"Las prioridades son las personas. Tenemos que trabajar para, si hay garantías, terminar las competiciones, y si no preservar la salud. Si UEFA decide terminar las competiciones, es porque no habrá riesgo. Todos somos posibles portadores del coronavirus en un futuro".

