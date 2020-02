La tremenda rajada del hermano de Cavani sobre Enrique Cerezo y el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid estuvo a punto de fichar a Cavani en el mercado invernal.El equipo madrileño quería un delantero debido a la falta de gol y para suplir las bajas de Diego Costa y de Joao Félix. El elegido por Simeone fue el jugador uruguayo, pero finalmente el PSG y el Atlético de Madrid no llegaron a un acuerdo a pesar de que Cavani terminaba contrato con el equipo francés este verano.

Walter Fernando Guglielmone, hermano y representante de Cavani, respondío a Enrique Cerezo tras decir este que la situación del jugador del PSG con su representante le parecía "una vergüenza". Es decir, le atribuía como el responsable de haber frustrado el traspaso del delantero, cuando ya estaba todo hecho, tras haber exigido cobrar una prima de fichaje. "Nosotros no estamos para que nos atraquen", expresó el presidente del Atlético tras el partido ante el Real Madrid.

"Lo importante es lo que ha hecho Edi para salir. ¿Tú crees que Cavani no jugó casi un mes para que yo haga caer la operación por una comisión y dejar que no cumpliera su sueño?", comentó a la Cadena SER. "¿Quién es Cerezo? No sé ni que función es la que cumple?", expresó.

"¿Y con todo el lío que armamos con el PSG? Si fuera por dinero, Edi se habría marchado a Inglaterra, Manchester o Chelsea", manifestó. Tras cerrarse el mercado de invierno, Cavani jugó este sabado, tras entrar en el minuto 69, en la victoria de su equipo ante el Montpellier.

"La operación no ha salido a pesar de la voluntad de Edin, dispuesto a percibir menos que en el PSG. El Atlético no podía cubrir el coste económico total de la operación y el PSG no ha querido bajar las cantidades que pedía. El Atlético no llegó a cerrar un acuerdo con el PSG", zanjó.

