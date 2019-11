Revolución en los grandes banquillos de Europa: así está la agencia libre de entrenadores

Empiezan los movimientos en los principales banquillos de Europa. El Bayern Múnich ha sido el primer 'grande' en cambiar de entrenador tras despedir a Niko Kovac esta semana. La culpa la han tenido los malos resultados. El club bávaro, un histórico del Viejo Continente, no ha dado más de sí con el técnico croata tras colocarse cuarto en la tabla de la Bundesliga. La salida de Kovac ha abierto un abanico de posibilidades para dar con un sustituto y su reemplazo por ahora es una incógnita.

El Bayern, sin embargo, no era el único club que tenía a su entrenador en una delicada situación. En Alemania también se ha puesto en duda la posición de Lucien Favre, entrenador del Borussia Dortmund, aunque los últimos resultados tanto en liga como en Champions han reconducido algo la situación. El 'bombazo Kovac' amenaza con dinamitarlo todo.

En la Premier League hay tres entrenadores del 'Big Six' que están en la cuerda floja. Las expectativas estaban puestas muy altas en el Arsenal de Unai Emery y marcha quinto, fuera de puestos Champions y a 14 puntos del Liverpool. Peor aún es la situación de Manchester United y Tottenham, 10º y 11º en la tabla, respectivamente. Solskjaer y Pochettino empiezan a perder crédito de forma preocupante.

El último cisma se ha levantado en el Nápoles de Carlo Ancelotti, con motín de los jugadores incluido y amenazas de De Laurentiis al técnico italiano. En España, ni Zidane ni Simeone ni ahora Valverde se han librado de las dudas y los rumores, aunque tras los últimos resultados es el técnico del Barcelona el que está en una posición más difícil. Y en Francia, Tuchel se jugará el cuello en el PSG casi en cada partido de Champions por el miedo del jeque a otro fracaso europeo.

Bajo esas premisas, pocos grandes están fuera de peligro y estudian alternativas, para algunos obligatorias (el Bayern) y para otros 'por si acaso'. Y descartando a todos aquellos entrenadores que actualmente tienen equipo, la 'agencia libre' ofrece soluciones de calidad con nombre reconocidos por todos, algunos otros con un pasado más brillante que su presente e, incluso, un puñado de entrenadores españoles que esperan su oportunidad para volver a sentarse en un banquillo.

Mourinho y Allegri, los 'más buscados'

Los más destacados son dos: José Mourinho y Massimiliano Allegri. Uno fue despedido por el United hace casi un año y otro se marchó de la Juventus en verano con su sexta Serie A bajo el brazo, pero sin poder ganar la Champions. Al portugués no hay equipo con el que no se le haya relacionado, aunque los más nostálgicos le quieren ver de vuelta en el Real Madrid. En la Premier sigue teniendo cartel y él, por si las moscas, lleva meses estudiando alemán. The Special One no se cierra ninguna puerta y espera una llamada para volver.

Allegri se está tomando un respiro tras un lustro en la Juventus, aunque una propuesta de nivel le podría hacer regresar antes de lo esperado. Lo mismo con Arsene Wenger, seguramente el entrenador con más historia que no tiene trabajo y que a sus 70 años tan bien llevados quiere volver a entrenar tras cerrar una era en el Arsenal en 2018. El francés es el mejor colocado para ir al Bayern, aunque la propuesta sería hasta final de temporada. Entre los técnicos más ilustres sin empleo se une ahora Kovac tras su reciente despido.

En una segunda línea hay nombres interesantes y conocidos que van desde Laurent Blanc hasta Spalleti, pasando por otros que no han tenido suerte en el comienzo de su andadura en los banquillos como Thierry Henry o Santiago Solari, quien sonó para dirigir al Celta tras el despido de Escribá. Gattuso, Di Francesco, David Moyes o Pellegrino son otras opciones más de medio cartel, pero que también buscan equipo.

Los técnicos españoles

Los nombres españoles son variados. El más famoso es Marcelino García Toral, que salió del Valencia esta temporada por la puerta de atrás por su enfrentamiento con la directiva, pese a que los resultados le avalaban. Además del extécnico che, esta campaña también se quedó sin equipo Javi Gracia, despedido del Watford y ex de Osasuna o Málaga. Quique Setién y Abelardo están a la espera de una propuesta que les convenza y Fran Escribá ha sido el último en unirse a la cola del paro de ilustres entrenadores españoles.

El Bayern puede coger ficha el primero en el mercado de entrenadores libres o bien 'robar' el suyo a otro equipo y comenzar un efecto dominó que podría pasar por varios grandes más. La temporada avanza y el primer rey en caer ha sido Kovac. ¿Quién será el que le seguirá? ¿Se atreverán Barcelona, Madrid o Atleti ha cambiar de entrenador a mitad de temporada?

