La última de Zlatan Ibrahimovic: ni el mar puede con él

Las vacaciones de Zlatan Ibrahimovic están dando mucho de sí. Desde que acabó la temporada con Los Ángeles Galaxy su nombre ha aparecido varias veces. Y lo ha hecho relacionándose con el fútbol español.

Pero este sábado el sueco aparecía en las redes sociales dejando una imagen que vuelve a demostrar su carácter. Ibra sostenía en la foto que ha colgado un pez de un gran tamaño y, en el mismo post de Instagram, mostraba cómo lo había caputrado. "Hold my Guitar (Coge mi guitarra)", decía en su mensaje retando a sus seguidores.

Zlatan Ibrahimovic capturando un pez que solo podía coger él

El delantero no deja de sorprender a sus seguidores con su forma física aunque pasen los años. Y esta es una nueva muestra de que no está para dejar el fútbol. No pasa una semana sin que Ibra nos deje una imagen curiosa.

